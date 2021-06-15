"ЕГЭ" по безопасности: сотрудники "Росводоканала Барнаул" прошли обучение на тему ЧС

Сотрудники "Росводоканала Барнаул" прошли контрольное занятие по безопасности. Тема – ликвидация возгораний в автофургонах, а также оказание первой медицинской помощи.

Обучение проходили работники аварийных бригад цехов эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, а также канализационно-насосных станций. Сначала они прослушали теорию, а затем отработали навыки на практике.

"Знания и практические навыки, полученные представителями водоканала на учебно-тренировочных занятиях, являются важными и необходимыми как в работе, так и в повседневной жизни, ведь каждый может столкнуться с ситуацией необходимости оказания первой помощи пострадавшим или тушения пожара. Мы всегда закрепляем теорию практикой, чтобы при возникновении ЧС сотрудники не терялись, а точно знали верный алгоритм действий", – рассказал ведущий инженер ГО и ЧС "Росводоканала Барнаул" Сергей Ильюшин.

Слесарь АВР Иван Райш добавил, что школьники страны в эти дни сдают ЕГЭ, а работники "Росводоканала Барнаул" – "экзамены" по безопасности.

"А если серьёзно, то эту важную дисциплину все должны знать на отлично. Иногда незнание основ безопасности или их игнорирование может отразиться на жизни и здоровье. Поэтому мы – за безопасность", – отметил успешно сдавший зачёт слесарь АВР Иван Райш.

Стоит отметить, что занятия по темам ГО и ЧС проводятся для сотрудников ежемесячно в соответствии с разработанным на предприятии графиком.