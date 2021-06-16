Алтайского бизнесмена оштрафовали за незаконный ввоз драгоценностей

Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Октябрьский районный суд Барнаула вынес приговор по делу 45-летнего бизнесмена, которого обвинили в незаконном ввозе крупной партии ювелирных украшений.

"Установлено, что в течение нескольких лет бизнесмен 1976 г.р., занимающийся в Алтайском крае розничной торговлей ювелирных украшений, получал международные почтовые отправления с изделиями из серебра и других драгоценных металлов производства Израиль, Испания и Таиланд", – рассказали amic.ru в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Суммарное количество ввезённых драгоценностей составило почти 4 тысячи штук. Их стоимость оценили в 20 млн рублей.

Преступление пресекли сотрудники регионального УФСБ России и Алтайской таможни. Правоохранители также выяснили, что изделия продавали под видом дорогостоящих израильских брендов по заказу индивидуального предпринимателя. Из-за этого цена на товар была безосновательно завышена.

Предпринимателя признали виновным в административном нарушении. Ему назначили штраф в размере 10 млн рублей. Кроме того, незаконно ввезённые ювелирные изделия конфискованы в доход государства.