Среда, 16 Июнь, 14:58

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,83
€ 87,21
27°


5236593 +0
Обь
479см -22

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День поля 2021 Евро 2020Коронавирус на Алтае
Новости

Алтайского бизнесмена оштрафовали за незаконный ввоз драгоценностей

, ИА "Амител"
Ювелирные украшения конфисковали в доход государства

Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Октябрьский районный суд Барнаула вынес приговор по делу 45-летнего бизнесмена, которого обвинили в незаконном ввозе крупной партии ювелирных украшений.

"Установлено, что в течение нескольких лет бизнесмен 1976 г.р., занимающийся в Алтайском крае розничной торговлей ювелирных украшений, получал международные почтовые отправления с изделиями из серебра и других драгоценных металлов производства Израиль, Испания и Таиланд", – рассказали amic.ru в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Суммарное количество ввезённых драгоценностей составило почти 4 тысячи штук. Их стоимость оценили в 20 млн рублей.

Преступление пресекли сотрудники регионального УФСБ России и Алтайской таможни. Правоохранители также выяснили, что изделия продавали под видом дорогостоящих израильских брендов по заказу индивидуального предпринимателя. Из-за этого цена на товар была безосновательно завышена.

Предпринимателя признали виновным в административном нарушении. Ему назначили штраф в размере 10 млн рублей. Кроме того, незаконно ввезённые ювелирные изделия конфискованы в доход государства.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
14:49
В Барнауле на двое суток перекроют участок улицы 0
14:33
Алтайского бизнесмена оштрафовали за незаконный ввоз драгоценностей 0
14:23
Более 3 млн рублей направили на ремонт жилья для алтайских ветеранов ВОВ 0
14:11
СК завёл дело после падения железной двери на четырёхлетнюю девочку в алтайском селе 0
13:59
На Алтае открывают моногоспитали из-за всплеска заболеваемости ковидом 0
13:45
Водный салют на рассвете. Как в Барнауле встретили новый прямой рейс из Москвы 5
13:32
Учёные: коронавирус мог оказаться в США в декабре 2019 года 1
13:21
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле 4
13:11
На Алтае пенсионерка перевела мошенникам почти 600 тысяч рублей 8
12:55
21 случай COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
12:41
Водитель иномарки насмерть сбил подростка в Рубцовске 9
12:28
Почти 27 тысяч елей высадили в алтайском лесничестве 0
12:16
Врач рассказал о болезни, которая делает людей уязвимыми к коронавирусу 4
12:04
Режим повышенной готовности из-за возможного подтопления отменили в Затоне 0
11:43
Инфекционист предупредил о рисках новых волн пандемии 3
11:31
В Алтайском крае ребёнка убило гаражной дверью на глазах отца 10
11:19
Барнаульцы боятся старого светофора на улице Юрина 8
11:09
Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 5
10:56
Иван Ургант высмеял скандал Губерниева и Бузовой в прямом эфире 11
10:46
Грузовик с пивом разбился под Бийском 9
10:29
Жителя Алтайского края задержали за незаконную рубку сосны 3
10:16
Клин клином. Врачи рассказали о неожиданном способе защиты от коронавируса 4
10:03
Анализ данных в бизнесе: в Барнауле пройдёт IT-конференция для предпринимателей 0
09:49
В Барнауле до конца месяца перекрыли участок переулка Ядринцева 1
09:36
Криштиану Роналду одним жестом cделал Coca-Cola беднее 10
09:23
В Барнауле бомж-форточник украл электроинструменты в садовом домике и попался полиции 0
09:10
Когда ценишь время: израильский доктор в Новосибирске возвращает зубы без костной пластики 0
09:01
В Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи для россиян 9
08:45
Два новых детсада в Барнауле примут первых воспитанников 0
08:29
Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае 0
08:14
Главврач больницы в Коммунарке назвал срок действия прививки от COVID-19 для переболевших 2
08:03
Очевидцы спасли собаку из битумной ямы на выезде из Славгорода 1
07:52
Кадыров дал совет президенту США Байдену перед встречей с Путиным 6
07:39
Глава российского региона заразился коронавирусом после вакцинации 21
07:21
Квартира, автомобиль и бесплатные яйца: как в России мотивируют прививаться от COVID 16
07:04
Полиция задержала жителя Кулундинского района, обвиняемого в убийстве 1
06:52
Зато удобно. Самые странные позы людей в общественных местах 2
06:37
Россиянам рассказали, как обезопасить жильё от тополиного пуха 0
06:17
Учёные предупредили об опасности отказа от завтрака 0
06:01
33-градусная жара обрушится на Алтайский край 16 июня 1
00:06
Такой день. Убыль населения в Алтайском крае и возвращение аномальной жары 0
23:28
Рабочий погиб при разгрузке вагона в Алтайском крае 0
22:57
Ещё в двух российских регионах вернули ограничения из-за пандемии COVID-19 0
22:24
Глава Ryanair рассказал о давлении на пилотов экстренно посаженного самолёта в Минске 13
21:52
Прокуратура начала проверку после сообщений о травмировании мальчика на батуте в Барнауле 3
21:21
Власти назвали основную причину подорожания жилья в России 3
20:48
Прокуратура Бийска начала проверку из-за пенсионерки, нанёсшей зебру на дорогу 6
20:15
Набиуллина заявила о восстановлении экономики до докризисного уровня 9
19:54
Власти одобрили "любые меры" по ускорению вакцинации от COVID-19 в России 12
19:30
В "Единой России" рассказали о государственных гарантиях для семей с детьми 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.