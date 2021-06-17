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В "Росводоканале Барнаул" студентам рассказали о работе очистных сооружений канализации

, ИА "Амител"
Сотрудники рассказали о процессе очистки стоков, причинах засоров и необычных находках, которые приносили сточные воды

На канализационных очистных сооружениях № 1 "Росводоканала Барнаул" прошли экскурсии для студентов Алтайского государственного и Алтайского государственного технического университетов. Студентам рассказали о работе важных для города объектов системы водоотведения и показали их в действии.   

"В Барнауле два участка, где расположены очистные сооружения канализации. Те, где мы находимся, принимают стоки из центральной и нагорной частей города. В отличие от КОС-2, куда стоки "поступают" самотёком, на КОС-1 их приходится поднимать на очистные сооружения главной насосной станцией. На этих объектах стоки проходят две стадии очистки: механическую и биологическую. Таким образом, мы возвращаем реке воду чистую, без каких-либо примесей, осадков и запахов", – рассказал технолог КОС-1 Григорий Силантьев.

Сотрудники предприятия отметили интерес у студентов – они активно задавали вопросы о процессе очистки стоков, о причинах засоров, а также о необычных находках, которые приносили сточные воды.

"После экскурсии ребята пообещали, что будут строго соблюдать правила использования хозяйственно-бытовой канализации и обязательно расскажут об этом своим близким. Увидев работу очистных сооружений канализации, они воочию убедились, что очень важно утилизировать отходы правильно", – отметил Григорий Силантьев.

"Росводоканал Барнаул" напомнил о том, что нельзя сбрасывать в канализацию  строительный мусор, ветошь, ткань, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы.

ООО "Барнаульский водоканал"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116
Телефон: 8 (3852) 500-101
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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