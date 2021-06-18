Юмор и очарование: в Барнауле выступит резидент Stand Up на ТНТ Виктория Складчикова

Резидент Stand Up на ТНТ Виктория Складчикова выступит в Барнауле с сольным концертом. Мероприятие состоится 22 июня в баре-ресторане "Опера".

Концерт Виктории Складчиковой пройдёт в Барнауле при информационной поддержке Сomedy Radio Барнаул и DFM Барнаул. У поклонников есть шанс выиграть билеты в эфире радиостанции DFM Барнаул.

"Меня часто спрашивают: есть ли гендерная предвзятость к женщинам в юморе? Я считаю, что нет. Мне кажется, юмор оценивается по другим критериям: смешно или не смешно. И не важно, женщина ты или мужчина. В последнее время появляется всё больше и больше женщин с классным юмором. Надеюсь, я не исключение. Убедитесь в этом сами – приходите на мой Stand Up концерт", – говорит Виктория Складчикова.

Очаровательная ирония, искренность и отсутствие мата – благодаря этому Виктории удалось завоевать сердца многих поклонников жанра. В своих монологах Виктория затрагивает актуальные темы и говорит о том, что восхищает, злит, радует или волнует.

Концерт Виктории Складчиковой

Место проведения: бар-ресторан "Опера"

Дата: 22 июня 2021 года