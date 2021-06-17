Барнаулец получил штраф за разбрызгивание перцовки в лицо геодезисту

Жителя Барнаула оштрафовали за разбрызгивание газового баллончика в лицо геодезисту. Мужчине показалось, что работник службы ведет себя агрессивно и решил действовать на опережение.

Как сообщает пресс-служба суда Железнодорожного района, около одного из домов Барнаула проводились геодезические работы сотрудником спецслужбы. Происходящее вызвало интерес у жительницы соседнего дома.

Геодезист не желал отвлекаться от беседы на работу, а потому не стал отвечать на вопросы горожанки. После этого выяснить отношения со специалистом решил её муж.

"В ходе словесного конфликта мужчине показалось, что геодезист ведет себя агрессивно, поскольку он разговаривал на повышенных тонах, при этом держал в руках внушительного вида геодезический прибор, в связи с чем мужчина решил защищаться и брызнул в лицо геодезисту из газового баллончика, причинив телесные повреждения в виде ожога роговицы легкой степени", – сообщает пресс-служба.

При этом сам потерпевший в ходе суда заявил, что не собирался использовать устройство для нападения, а лишь хотел спокойно выполнить свою работу.

В результате судья признала мужчину виновным по ст. 6.1.1 КоАП РФ за побои и оштрафовал его на 5 тысяч рублей.