Прямые рейсы до Каира будут летать из Барнаула

Барнаульский аэропорт сообщил о запуске прямых рейсов из Барнаула в Каир. Направление откроется с 20 июня.

Вылеты будут осуществляться один раз в неделю, по воскресеньям, авиакомпанией AZUR air на воздушном судне Boeing 757-200, вместимостью до 238 пассажиров. Время в пути составит 7 часов 20 минут.

По прибытии в Египет все туристы в возрасте 6 лет и старше должны предоставить в аэропорту распечатанный и проштампованный оригинал c результатами ПЦР-теста, соответствующий следующим требованиям:

– указано время и дата тестирования, с момента которого прошло не более 72 часов;

– документ выдан официальной специализированной лабораторией и заверен оригинальной (синей) печатью, а также содержит QR-код;

– в сертификате указано, какой тип образца был взят и какой это тест (RT – PCR);

– документ составлен на арабском или английском языках.