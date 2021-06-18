В Барнауле готовят к открытию городской пляж

В связи со стабилизацией уровня воды в реке Обь, специалисты приступили к подготовке пляжа на острове Помазкин к открытию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас здесь очищают территорию от мусора, веток и бревен, готовят места для установки биотуалетов и мусорных контейнеров, организуют спасательный пост. Рабочие провели ревизию водопроводных систем, установили питьевые фонтанчики.

В ближайшие дни водолазы проведут обследование акватории дна, планировку территории пляжа и грейдирование подъездной дороги.

Роспотребнадзор проведет анализ воды и песка на территории пляжа.

Дата открытия пока не называется.