Открытие фестиваля Роберта Рождественского прошло в Барнауле. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Официальное открытие литературного фестиваля в честь алтайского поэта Роберта Ивановича Рождественского прошло в Барнауле на площадке перед краевым Театром драмы. Перед собравшимися любителями литературы выступили группа "Кватро" и симфонический оркестр алтайской краевой филармонии. На месте побывал фотокорреспондент amic.ru, который запечатлел моменты открытия фестиваля.

На открытии выступил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который отметил, что мероприятие собирает любителей поэзии со всей России. Он напомнил, что в этом году фестиваль приурочен и к другой круглой дате – 70-летию Алтайской краевой организации писателей. В честь этого также прошли и различные форумы, участники которых сейчас находятся на фестивале.