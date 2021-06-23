Стать специалистом с нуля. Где в Барнауле освоить высокооплачиваемую профессию в сфере IT

Сегодня профессия IT-специалиста позволяет быть востребованным профессионалом. А ещё это возможность работать удалённо, не выходя из дома, и получать зарплату, соответствующую мировым стандартам. Компьютерная академия "Шаг" специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят программистов и компьютерных дизайнеров.

Думаете, учиться поздно или освоить новую профессию вам не по силам? Компьютерная академия "Шаг" обучает с нуля, независимо от возраста и образования. Студенты академии востребованы по всему миру, каждый из них однажды принял решение поменять своё будущее. Поменяйте и вы.

Компьютерная академия "Шаг" – это 145 филиалов в 22 странах мира. Качество образования и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра.

Программа курсов создана практикующими специалистами из профильной индустрии (программисты, системные администраторы, web-разработчики, фотографы, дизайнеры) по современным международным стандартам и построена в первую очередь на практических занятиях. Студентам расскажут то, о чём не написано в учебниках.

Методисты и преподаватели постоянно работают над улучшением и обновлением программ, чтобы выпускники "Шага" могли достойно показать себя перед работодателем.

26 июня в 11:00 академия приглашает всех на бесплатный мастер класс "Как построить карьеру в IT?"

В программе:

7 самых востребованных профессий будущего;

5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы;

8 убедительных причин стать айтишником;

пошаговый алгоритм трудоустройства в IT;

7 важных показателей хорошего учебного заведения;

10 причин обучаться в "Шаге";

5 преимуществ, которые получают выпускники академии;

презентация IT-партнёров в Барнауле для трудоустройства выпускников!

IT-программы компьютерной академии "Шаг" одни из самых актуальных на рынке. В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний – Microsoft, Cisco, Autodesk, благодаря чему можно получить международные сертификаты уже в процессе обучения. Предварительная запись на мастер-класс обязательна.

Компьютерная академия "Шаг"

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж, тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: 89069665347