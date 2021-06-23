Жительница Барнаула может отправиться за решётку из-за сильного желания похудеть

Алтайские таможенники пресекли контрабандную поставку препарата, содержащего сильнодействующее вещество сибутрамин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Алтайской таможни установили, что жительница города Барнаула заказала запрещённые средства для похудения через интернет из Казахстана. Посылка пришла по почте, и таможенники изъяли её.

Экспертиза показала, что в составе средства для похудения содержится запрещённый к обороту в России сибутрамин общим весом 117 граммов. Получательница знала, что это вещество входит в список запрещённых.

В отношении жительницы Барнаула возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ"). Теперь за желание похудеть ей грозит до семи лет тюрьмы.