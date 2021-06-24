"Пой, Вовка..." Вечер памяти Валерия Золотухина прошёл в Барнауле

Фото: Стас Хазиев

Родные, друзья и коллеги Валерия Золотухина приехали в Алтайский край, чтобы принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию артиста. В Молодёжном театре Алтае 23 июня прошёл вечер памяти. Открылся он новым спектаклем "Пой, Вовка...", поставленным по произведениям Валерия Золотухина. В него вошли рассказ "Старики", отрывки из повестей "Дребезги" и "На Исток-речушку, к детству моему". Постановка стала данью памяти Валерию Золотухину актёров, проработавших с мастером более 10 лет, сообщает пресс-служба администрации края.

Также на сцене с творческими номерами выступили гости: Ирина Линд, Иван Золотухин, Вениамин Смехов, Алика Смехова, Валерий Черняев и Любовь Чиркова. В рамках вечера гости делились своими воспоминаниями о Валерии Золотухине, исполняли его любимые песни.