Всегда +28. В Барнауле открыли тёплый детский бассейн под открытым небом

На территории парк-отеля "Чайка" открыли тёплый детский бассейн. Максимальная глубина в нём – 90 см, а температура воды всегда 28 градусов. Бассейн будет работать весь летний период.

Парк-отель "Чайка" находится в 30 минутах езды от города. Здесь, в окружении зелёного леса, вы сможете комфортно отдохнуть всей семьей, расслабиться у бассейна и попробовать блюда на огне в летней резиденции ресторана "Бочкари".

Парк-отель "Чайка" – это одно из самых живописных мест в округе Барнаула: восемь гектаров зелёной территории, открытые бассейны, вкусные блюда и вся необходимая для комфортного отдыха инфраструктура. В распоряжении отдыхающих – гостиница, банкетные залы, 18 благоустроенных беседок, баня, квадроциклы, пейнтбол и верёвочный парк. На специально оборудованных площадках гости могут поиграть в баскетбол, мини-футбол, футбол и пляжный волейбол.

Парк-отель "Чайка"

Адрес: пос. Борзовая Заимка, Пионерская долина, 4, парк-отель "Чайка".

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