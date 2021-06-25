Названа возможная причина смерти мужчины рядом с банком в Барнауле

Установлена личность мужчины, тело которого обнаружили днём 24 июня рядом со зданием банка "Авангард" на улице Гоголя.

Как пишет "Банкфакс", погибшим оказался 37-летний грузчик. По данным источника издания, у мужчины случился сердечный приступ.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю подтвердили факт обнаружения тела. В связи с этим правоохранители проводят доследственную проверку.

Отметим, что в социальных сетях обсуждают ещё одну версию гибели мужчины. Якобы он мог нарушить требования безопасности при проведении работ. Точную причину смерти установят судмедэксперты.