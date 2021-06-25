Экс-начальника алтайской налоговой инспекции приговорили к колонии

Алтайский краевой суд изменил приговор начальнику Межрайонной инспекции ФНС № 14 Алексею Шлегелю по делу о мошенничестве и взяточничестве.

Как сообщает "Комсомольская правда", судья признал Шлегеля виновным и приговорил его к четырём годам колонии и штрафу в десятикратном размере взятки (576 тысяч рублей). Его подельнику назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

Следователи доказали, что в октябре 2019 года начальник межрайонной инспекции ФНС, вступив в предварительный сговор со своим знакомым, ввёл в заблуждение бийского предпринимателя относительно результатов проведения мероприятий налогового контроля в отношении возглавляемой им компании.

Обвиняемые пообещали бизнесмену уменьшить сумму налогов, которые придётся доначислить, но за это попросили более трёх миллионов рублей.

От предпринимателя они получили 1,5 млн рублей, предназначенные якобы в качестве первой части взятки. В этот же день были задержаны сотрудниками алтайской ФСБ. Кроме того, установлен факт взятки в размере более 50 тысяч рублей.

Отметим, что суд первой инстанции назначил Шлегелю условное наказание, однако сторона обвинения с таким вердиктом не согласилась и подала апелляцию в краевой суд.