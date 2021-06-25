Порядка 70 тысяч барнаульцев получили горячую воду раньше обещанного срока

Испытания тепловых сетей на плотность и прочность по контуру магистрали М-33 ТЭЦ-3 завершились в Барнауле. За время опрессовки энергетики проверили 180 км трубопроводов и выявили 36 повреждений.

Как сообщает пресс-центр мэрии, с 15 по 24 июня по контуру проходили испытания. Порядка 70 тысяч жителей уже получили горячую воду, причем ранее заявленного Сибирской генерирующей компанией срока.

В ходе третьего этапа испытаний основная часть повреждений была найдена на внутриквартальных тепловых сетях – 24. Остальные 12 – дефекты магистральных трубопроводов. В 2020 году за время опрессовки по этому же контуру было зафиксировано 33 повреждения, из них 18 – на магистральных тепловых сетях, 15 – на внутриквартальных.

По информации на 25 июня, 23 повреждения уже устранены, оставшиеся 13 не влияют на подачу горячей воды и будут устранены в ближайшее время. Всего по итогам трех этапов гидравлических испытаний обнаружено 177 повреждений.

Следующий этап начнется по контуру магистрали М-32 барнаульской ТЭЦ-3 с 28 июня по 7 июля.