Жителя города Горький осудили за поджег дачи отца сожительницы из Барнаула

Жителя города Горького приговорили к году лишения свободы за поджег дачного домика отца своей бывшей сожительницы из Барнаула. Общая сумма ущерба составила более 170 тысяч рублей.

Мужчина познакомился с жительницей краевой столицы через интернет и спустя некоторое время переехал в Барнаул, где начал жить с ней. Однако через некоторое время между сожителями начались ссоры, примирять которые приходилось с помощью полиции.

В одну из очередных ссор женщина выгнала приезжего из квартиры. При попытке примирения он разбил ей камнями окна в квартире, а после обратился за помощью к отцу, который ему отказал.

Вспомнив, что у отца сожительницы есть дачный домик, он направился туда и начал угрожать женщине поджогом. Она ему не поверила, и, как оказалось, зря.

"Прибыв в садоводство, мужчина зажигалкой поджог книги, находящиеся в дачном домике, и отправился обратно в город. В результате поджога домик был полностью уничтожен, сумма причиненного ущерба составила более 170 тысяч рублей", – сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

За преступление суд назначил мужчине год колонии-поселения. Кроме того, с него в полном объеме взыскали стоимость сожженного домика в пользу отца жительницы Барнаула.