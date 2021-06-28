Олень напал на женщину во время представления цирка в Барнауле

Гастроли одного из цирков в Барнауле едва не закончились печально – прямо во время представления олень напал на ассистентку дрессировщика. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Копытный имел намерение забодать женщину. Но его вовремя оттащили сотрудники цирка. Обошлось", — говорится в тексте поста.

В паблике также обратили внимание, что площадка, на которой показывали номер, почти не огорожена от зрителей.

Отметим, что это далеко не первый случай нападения животных на людей в цирке. Так, в цирке-шапито в подмосковном Реутове медведь напал на дрессировщика и его ребенка.