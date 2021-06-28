Такси и две иномарки столкнулись в центре Барнаула

Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием такси произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна в Барнауле. Согласно фотографиям очевидцев, в столкновении приняли участие три иномарки.

Снимки с места происшествия опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул". По словам свидетелей аварии, в одном из автомобилей находились дети. После ДТП внедорожник въехал в столб знака "Пешеходный переход", а два других автомобиля остались на проезжей части.

Наличие пострадавших и подробности происшествия уточняются.

Напомним, что 28 июня трамвай протаранил грузовик в районе перекрестка улиц Антона Петрова и Попова. Из-за аварии движение на участке дороги было временно затруднено.