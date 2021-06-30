Завод "РТИ Барнаул" стал участником нацпроекта "Производительность труда"

Представители регионального центра компетенций провели очный отбор для участия в национальном проекте "Производительность труда". Так, к нацпроекту присоединилось одно из крупнейших предприятий химической отрасли Алтайского края – ООО "РТИ Барнаул".

Сотрудники РЦК провели обход производства "РТИ Барнаул". Затем они презентовали результаты проекта на других предприятиях, обозначили цели и задачи, объяснили, за счет чего можно увеличить производительность труда.

Руководители компании проявили заинтересованность в возможностях, которые открываются перед участниками нацпроекта. Эксперты РЦК помогут им в выстраивании производственной системы, в организации проектного офиса и в обучении внутренних тренеров для передачи знаний по основам бережливого производства другим сотрудникам.

Напомним, что национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн.рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.