В Барнауле женщина упала, спускаясь на простынях с шестого этажа

Жительница Барнаула упала на землю, спускаясь с шестого этажа. Это случилось утром 22 июля по адресу ул. Солнечная Поляна, 7, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Свидетель утверждает, что горожанка осталась жива, но получила серьёзные травмы – на ноге у неё рваная рана.

После падения женщина была в адекватном состоянии и рассказала, что в квартире, из которой она выбиралась, якобы находится реабилитационный центр.

На опубликованных в сообществе кадрах видно, что женщина соорудила верёвку из простыней, которая тянется от шестого до второго этажа. Не исключено, что по ней она и пыталась спуститься.