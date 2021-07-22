В Барнауле женщина упала, спускаясь на простынях с шестого этажа

Жительница Барнаула упала на землю, спускаясь с шестого этажа. Это случилось утром 22 июля по адресу ул. Солнечная Поляна, 7, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Свидетель утверждает, что горожанка осталась жива, но получила серьёзные травмы – на ноге у неё рваная рана.
После падения женщина была в адекватном состоянии и рассказала, что в квартире, из которой она выбиралась, якобы находится реабилитационный центр.
На опубликованных в сообществе кадрах видно, что женщина соорудила верёвку из простыней, которая тянется от шестого до второго этажа. Не исключено, что по ней она и пыталась спуститься.
Комментарии
реабилитационный центр
Для наркозависимых?
РеабилитаZия видно не помогла...
Реабилитировалась,реабилитировалась,да не выреабилитировалась
Какой-то центр не такой. На нормальных решетки на окнах, но умудряются некоторые и их сломать.
А в жилом доме такие заведения разве можно открывать?
Где она нашла столько простыней?