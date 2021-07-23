34 участка дорог заасфальтируют в частных секторах Барнаула

34 участка дорог заасфальтируют в Барнауле по муниципальной программе "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы". Подрядчиком выступит МБУ "Автодорстрой", который проведёт ремонт дорог сельских и поселковых территорий, а также микрорайонов индивидуальной жилой застройки.

Как сообщает пресс-центр мэрии, в график ремонтных работ вошли пригородные посёлки Спутник, Борзовая Заимка, Пригородный, частный сектор микрорайонов ВРЗ, Осипенко, Урожайный и другие. С просьбой о ремонте участков обращались ранее жители в ходе встреч с депутатами Государственной Думы РФ, Барнаульской городской Думы, Алтайского краевого Законодательного Собрания.

22 июля бригада дорожной службы начала работу на первых двух участках в посёлке Спутник. Ремонт проведут на улицах Малиновой в границах Соловьиной и 1-й Малиновой, 1-й Малиновой от улицы Малиновой до дома № 14а. На Малиновой сейчас работает дорожная фреза, здесь снимают слой повреждённого асфальтобетона на небольшом участке. В ближайшее время приступят к устройству основания дороги из щебёночно-песчаной смеси. На 1-й Малиновой дорожники выполняют планировку основания при помощи автогрейдера. После устройства основания и выравнивания профиля планируется уложить слой горячего асфальтобетона.

Следующим участком, на котором скоро появится дорожная техника, станет проезд Гужтранспортный. Дорогу по проезду отремонтируют на участке от улицы Кулагина до дома № 135б.