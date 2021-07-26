Жительница Барнаула перевела мошенникам более 1,2 млн рублей

В Барнауле полицейские устанавливают личности мошенников, которые заставили 66-летнюю горожанку оформить кредиты более чем на 1,2 млн рублей и лишили её этих денег, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец рассказал, что злоумышленники подали множество заявок на кредиты в разные банки на её имя.

Чтобы обезопасить себя, он посоветовал женщине идти в эти банки, оформить кредиты и перевести деньги на телефоны и номер банковской карты, которые ей укажут в дальнейшем. Горожанка сделала всё, как её попросили.

"В результате мошеннических действий со стороны неизвестных она набрала кредитов более чем на 1,2 млн рублей. Когда поняла, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию", – добавили в МВД.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Мошенничество".