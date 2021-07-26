Жительница Барнаула перевела мошенникам более 1,2 млн рублей

В Барнауле полицейские устанавливают личности мошенников, которые заставили 66-летнюю горожанку оформить кредиты более чем на 1,2 млн рублей и лишили её этих денег, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец рассказал, что злоумышленники подали множество заявок на кредиты в разные банки на её имя.
Чтобы обезопасить себя, он посоветовал женщине идти в эти банки, оформить кредиты и перевести деньги на телефоны и номер банковской карты, которые ей укажут в дальнейшем. Горожанка сделала всё, как её попросили.
"В результате мошеннических действий со стороны неизвестных она набрала кредитов более чем на 1,2 млн рублей. Когда поняла, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию", – добавили в МВД.
Правоохранители завели уголовное дело по статье "Мошенничество".
Комментарии
Чтобы обезопасить себя, он посоветовал женщине идти в эти банки, оформить кредиты и перевести деньги
Ну есть же предел этому ... ку-ку... или у некоторых нет?..
Вот тебе и советская система образования, "самая лучшая" в мире.
66-летнюю горожанку оформить кредиты более чем на 1,2 млн рублей
Банки свободно дают больше миллиона женщине в 66 лет, у которой пенсия 15-17 тысяч. Есть подозрение, что от них и звонили
26.07.2021 13:01
АБОРИГЕН
А если у тётки кругом по нулям и её просто потом "объявят" банкротом и всё?
Может так и было задумано? (Только сумма малая смущает.)
Думай,,Боря! Думай!
Правоохранители завели уголовное дело по статье "Мошенничество".
Значит реально бабки ушли, признаки есть, иначе дело не завели бы. И так легко давшие кредиты пенсионерке банки первые на подозрении
Мечтаю, чтобы мне кто нибудь позвонил, но не звонят и все тут!
Банки нашли новый способ втютихивать кредиты,)))
26.07.2021 13:01
АБОРИГЕН
Воспитание не причем. Просто старые люди.. Сам таким будешь, возможно еще хуже в разЫ. В своем неприятии СССР ты смешон.