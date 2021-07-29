"Росводоканал Барнаул" сообщил об увеличении числа канализационных засоров

"Росводоканал Барнаул" сообщил, что в этом году число обращений о засорах на сетях увеличилось. Если с 1 января по 20 июля 2020 года было устранено почти 2500 засоров, то за такой же период 2021 года – более 2700.
"Мы регулярно обращаем внимание абонентов на то, что игнорирование элементарных правил пользования канализацией может привести к засорам. Однако всё чаще жители Барнаула и пригорода выбрасывают в унитаз средства личной гигиены, строительный мусор, сливают масло и другие жиросодержащие вещества. При оседании в сетях эти отходы и жидкости буквально забивают канализацию", – рассказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.
"Росводоканал Барнаул" напоминает жителям города и пригорода о необходимости соблюдения правил пользования канализацией. Нарушения могут повлечь неприятные последствия – засоры на сетях и выход стоков на поверхность.
В целях профилактики засоров и обеспечения надёжной работы городской системы водоотведения "Росводоканал Барнаул" проводит промывку коллекторов. На сегодняшний день с применением специальных каналопромывочных машин промыто почти 190 км канализационных сетей при плане 310 км сетей на 2021 год.
ООО "Барнаульский водоканал"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116
Телефон: 8 (3852) 500-101
E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru
Сайт
Комментарии
Россия
Они за это хорошие деньги берут пусть работают.
Они, новые Барнаульцы из гетто, у себя в деревне привыкшие ходить на толкан в огороде, и привыкшие в дыру выбрасывать всё, что не нужно, включая нежданных младенцев, и не имея возможности на своём 25м этаже в. "евродвушке" в 23 кв.м. держать поросёнка, просто не знают, чтог можно, а что нельзя брпосать в унитаз...
Будем добрее к гостям краевой столицы и поможем им скорее ассимилироваться и найти себя в качестве кассиров в маришке и разнорабочих на стройках...
Селяне прибывают...
сливают масло и другие жиросодержащие вещества
это что-ж получается, тепереча и посуду помыть в раковине нельзя )))
дима власов походу топит за использование одноразовой посуды...
А уж сколько напрямую в реки выбрасывается...
29.07.2021 12:21
Митенька ржевский
Насмотрелись мы на вас "городских", иди дома пропылесось, "ассимилятор"...
29.07.2021 13:06
- гость -
***
Маску надень и телефон убери, а то оштрафуют. Чем ипотеку закрывать будешь? Тут сеновалов нет, так что натурой, как всегда, не получится...
По концу лета и осенью многие избавляются от прошлогодних солений - закручивают новые. так и застревают соленые огурцы с помидорами.
29.07.2021 13:28
- гость -
***
Кстати, да! Спасибо, хоть картоху и маркву в унитаз не выбрасываете (хотя, думается, и такое случается).
У меня вот вопрос- на кой чёрт вся округа изрыта этим вашими погребами? Чтобы местной алкашне было где устраивать свои чилл-пати? Ими кто-нибудь вообще пользуется, кроме синяков?
изрыта этим вашими погребами?
ну по факту сейчас там из 10 два минимум используют, в нашем дворе они тупо становятся опасными ловушками
29.07.2021 12:24
- гость -
это что-ж получается, тепереча и посуду помыть в раковине нельзя )))
Посуду мыть можно. А вот 1 см масла из сковородки от жаренья котлеток надо предварительно слить в баночку и выбросить с мусором. Жаль что не ведется такая разъяснительная работа.
Есть такой термин - зажировывание труб. Все это масло оседает на стенках труб, сужая их просвет. На год жильцы многоквартирного дома сливают тонны масла и жиров. Потом это категорически сложно убирается, и то лишь частично.
А еще, принцессы, модницы и красавицы с верхних этажей, не смывайте в канализацию тряпочные гигиенические салфетки. Они сбиваются комьями, отчего первые этажи топит канализацией. Проблема широко распространена.
29.07.2021 12:21
Митенька ржевский
-------------
Эксперд!
Засоры из-за экономии воды, т.к. она сей час не дешевая.
29.07.2021 14:40
- гость -
***
Существо, тебе выше написали чёрным по русскому: Засоры из-за жира, который, охлаждаясь и застывая на этих ваших салфетках и прокладках, создаёт совршенно неустранимые засоры....Будучи ругателм и охальником, я всё же, в данной рассматриваемой ситуации на стороне Водоканала. Проблема не в головах- все думают, что раз никто не видимт, то "мне-то один разок выкинуть тампон или прокладку или бычок в унитаз можно...", яж хорошая/хороший... А по резултату сломанные фекальные насосы (в новостройуах актуально), забитые наглухо трубы, подтопленные подвалы, вонь и антисанитария. И дело не в экономии воды, а в тупости, которая нарастает пропорционально количеству прибывающих в город беженцев из районов.
29.07.2021 13:20
Митенька ржевский
эх как тебя корежит. )) Значит я правильно тебя отправил пылесосить. Клавиатуру еще не забудь протереть.
29.07.2021 14:52
- гость -
***
Ничего не значит, ибо нет причинно-следственной связи.
Чтоб ты знало- у меня домашние питомцы, поэтому никаких пылесосов, а ежедневная протирка влажной фланелью по всей квартире. Ровно 10 минут. Учись, это тебе не майкой зад подтирать, как ты привыкло.
слить в баночку и выбросить с мусором.
Где же баночек набраться?
29.07.2021 14:59
Митенька ржевский
а зачем ты сидишь в пустой квартире? или у тебя сарайка в 6 квадратов? и откуда такие "познания" в сельской жизни? практиковался?
да хватит засорять природу еще и баночками с жиром!
я вытираю/промакаю сковороды от жира бумажными полотенцами и выкидываю
или вы в трех литрах масла все жарите?
я вытираю/промакаю сковороды от жира бумажными полотенцами и выкидываю
или вы в трех литрах масла все жарите?
***
Вот, есть на свете умные люди.
/////
29.07.2021 15:17
- гость -
а зачем ты сидишь в пустой квартире? или у тебя сарайка в 6 квадратов?
***
Ты галлюцинируешь. Где я говорил про пустую квартиру? К твоему вседению, квартира у меня не одна, и дом загородный, пригодный для круглогодичного проживания, так же имеется. Правда, с толканом на огороде.