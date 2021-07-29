"Росводоканал Барнаул" сообщил об увеличении числа канализационных засоров

"Росводоканал Барнаул" сообщил, что в этом году число обращений о засорах на сетях увеличилось. Если с 1 января по 20 июля 2020 года было устранено почти 2500 засоров, то за такой же период 2021 года – более 2700.

"Мы регулярно обращаем внимание абонентов на то, что игнорирование элементарных правил пользования канализацией может привести к засорам. Однако всё чаще жители Барнаула и пригорода выбрасывают в унитаз средства личной гигиены, строительный мусор, сливают масло и другие жиросодержащие вещества. При оседании в сетях эти отходы и жидкости буквально забивают канализацию", – рассказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

"Росводоканал Барнаул" напоминает жителям города и пригорода о необходимости соблюдения правил пользования канализацией. Нарушения могут повлечь неприятные последствия – засоры на сетях и выход стоков на поверхность.

В целях профилактики засоров и обеспечения надёжной работы городской системы водоотведения "Росводоканал Барнаул" проводит промывку коллекторов. На сегодняшний день с применением специальных каналопромывочных машин промыто почти 190 км канализационных сетей при плане 310 км сетей на 2021 год.

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