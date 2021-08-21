Барнаульское "Динамо" одержало победу над пермской "Звездой" на родном стадионе

Вечером 21 августа барнаульское "Динамо" одержало победу над пермской "Звездой" в первенстве России по футболу среди команд клубов II дивизиона ФНЛ. Итоговый счёт составил 3:1 и 2:1 по матчам.

Игра состоялась на стадионе барнаульской команды. Счёт открыл пермский нападающий Илья Карпук на 15-й минуте. Однако спустя три минуты динамовец Антон Кобялко сровнял счёт. На 28-й минуте Владимир Завьялов вывел "Динамо" вперёд, а уже после перерыва, на 78-й минуте, Кобялко оформил дубль.

Следующий матч "Динамо" состоится 2 сентября. В этот раз они сойдутся с "Челябинском".