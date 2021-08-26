В России установили антирекорд по смертности от коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировали 820 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Таким образом, в России фиксируется рекордное число летальных исходов. Ранее антирекордом было 819 человек.
Напомним, что в Алтайском крае за прошедшие сутки умерло 25 человек. С начала пандемии в регионе скончались 4579 пациентов с коронавирусной инфекцией.
На 26 августа в крае количество тяжелобольных в регионе – 654, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207.
Комментарии
Это еще цветочки, ягодки в сентябре-октябре пойдут. Спасибо обязательной вакцинации всем без разбору!
26.08.2021 16:40
- гость -
ты дурак? мрут невакцинированные
26.08.2021 16:41
- гость -
Ага, наивный)))))))))
Может ты дурак?
Мрут все и вакцинированные и невакцинированные, особенно те у которых что нибудь хроническое...
Ну вот походу и главная, не афишируемая, фича прививки в действии так?
С таким падежом Эллочка пускай дзюбит с теми кто Володины десятки и пятнашки "выборные" получил
26.08.2021 16:40
- гость -
Это еще цветочки, ягодки в сентябре-октябре пойдут. Спасибо обязательной вакцинации всем без разбору!
26.08.2021 16:40
- гость -
Это еще цветочки, ягодки в сентябре-октябре пойдут. Спасибо обязательной вакцинации всем без разбору!
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Ты дeбил?
26.08.2021 16:41
- гость -
Сам дурак.
Вот и обсудили проблемму