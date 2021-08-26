В России установили антирекорд по смертности от коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировали 820 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Таким образом, в России фиксируется рекордное число летальных исходов. Ранее антирекордом было 819 человек.

Напомним, что в Алтайском крае за прошедшие сутки умерло 25 человек. С начала пандемии в регионе скончались 4579 пациентов с коронавирусной инфекцией.

На 26 августа в крае количество тяжелобольных в регионе – 654, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207.