На старт, внимание, кросс: барнаульцев приглашают принять участие в веломарафоне

Десятый этап Кубка сибирских городов по кросс-кантри (гонка на велосипеде по пересечённой местности) пройдёт в Барнауле 18 сентября 2021 года. Это последняя в этом году гонка велосипедистов. Вы ещё можете присоединиться и закрыть велосезон весело, в большой компании и с пользой для тела и духа.

Марафон уже стал традицией: несколько лет подряд он проводится по инициативе сети магазинов для активных Pulse. Каждый год мероприятие становится настоящим спортивным праздником для всей семьи. В этот раз гонка пройдёт по шоссе Ленточный Бор. Зарегистрироваться можно онлайн до 16 сентября 2021 года до 22:00. Участник должен заполнить анкету на сайте и оплатить стартовый взнос:

500 руб. – до 11 сентября включительно (регистрация онлайн);

800 руб. – с 12 по 16 сентября (регистрация онлайн).

Участников ждёт три вида дистанций: два, четыре или пять кругов (круг – 11 км). Самая маленькая дистанция, – для тех, кто выходит на старт впервые. Четыре круга будут проезжать спортсменки женского пола, а также юниоры (2004-2006 год рождения) и старшая возрастная группа (1960 год рождения и старше). Пять кругов – для мужчин от 1961 до 2003 года рождения. Каждый прошедший дистанцию гонки получит медаль.

Участникам предоставят воду и бесплатное питание. Спортсмены также оценят отлично размеченный круг, мгновенные стартовые и финишные протоколы, судейство по чипам. Кроме того, будет профессиональный фото- и видеоотчёт, лотерея с призами, церемония награждения до пяти мест.

К участию допускаются все желающие велосипедисты. Но есть требование к экипировке: обязательно иметь защитный шлем. Кроме того, если велосипедисту ещё не исполнилось 18 лет, необходимо предоставить письменное разрешение на участие от родителей. Если же участник моложе 18 лет выступает от спортивного клуба, то его тренер должен предоставить заявку от клуба.

Десятый этап Кубка сибирских городов по кросс-кантри

Адрес: город Барнаул, шоссе Ленточный Бор (рядом с заправкой "Роснефть").

Выдача номеров: 10:30-11:30.

Старт: 12:00.

Регистрация

Организатор мероприятия: сеть магазинов Pulse