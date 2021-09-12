Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
"Но как-то всё иначе, сегодня всё не так", – поёт Игорь Николаев в своей песне о грустном празднике. День города в этом году выдался в Барнауле весьма скромным. Из-за пандемии были отменены все массовые мероприятия, сцена на площади Сахарова пустовала, а традиционный вечерний фейерверк не прогремел над городом. Кроме этого, немного тоски добавили дождь и ветер капризной осени. Но для барнаульцев, не испугавшихся непогоды, погулять было где. Почти все культурные мероприятия в этот раз перенесли на пешеходную улицу Мало-Тобольскую и в парк "Центральный". Здесь прошла гастрономическая ярмарка, где можно было отведать разные блюда, туристическая выставка, фестиваль национальных культур "Единой семьёй в Барнауле живем" и выставка цветов.
Также в парке в честь 20-го фестиваля национальных культур было высажено дерево дружбы. Молодой дуб в этот день стал символом мира и дружбы между жителями краевой столицы.
Главная площадь краевой столицы – площадь Сахарова – в этот День города стала сосредоточием спорта. Здесь провели баскетбольные турниры, фестиваль ГТО, соревнования по шахматам и скалолазанию.
Добавим, что в день праздника в столицу с рабочим визитом приехал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он посетил несколько лечебных учреждений, посмотрел на стройку нового здания 14-й поликлиники. Чиновник также провёл встречу с губернатором Виктором Томенко и поучаствовал в награждении медработников.
Приезд Михаила Мурашко должен был состояться в пятницу, 10 сентября, но из-за похорон министра МЧС Евгения Зиничева визит был отложен.
Такой день.
Комментарии
Одни тожероссияне да чинуши на имитации праздника, судя по фотокарточками
Кто-то поехал в такую погоду реально чтобы развлекаться туда или это всё случайные прохожие?
Их заставили
Это массовка от бюджетников. Их согнали под дождь, как раньше сгоняли на демонстрации.
Капец, медики, министр, губернатор в пандемию все без масок общественном месте-поликлинике! Но нарушает указ губернатора Алтайского края о противоковидных мерах, когда проводит встречи с избирателями на улице, только кандидат в депутаты от КПРФ Мария Прусакова. Где доблестные полицейские вручающие повестки нарушителям?
В 10 часов на Сахарова столько школьников и студентов я еще не видел. Группами приводили.
12.09.2021 10:42
- гость -
Студентам и школьникам в отличие от вас пескоструйных не в тягость прийти на праздник. Помню, мы на каком-то концерте в дождь стояли на площади Советов и площадь была полная несмотря на осень и дождь.
Вот каким чудом власти из года в год удаётся выбрать самый холодный и дождливый день для праздника ??? Это специально делается ?