Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Но как-то всё иначе, сегодня всё не так", – поёт Игорь Николаев в своей песне о грустном празднике. День города в этом году выдался в Барнауле весьма скромным. Из-за пандемии были отменены все массовые мероприятия, сцена на площади Сахарова пустовала, а традиционный вечерний фейерверк не прогремел над городом. Кроме этого, немного тоски добавили дождь и ветер капризной осени. Но для барнаульцев, не испугавшихся непогоды, погулять было где. Почти все культурные мероприятия в этот раз перенесли на пешеходную улицу Мало-Тобольскую и в парк "Центральный". Здесь прошла гастрономическая ярмарка, где можно было отведать разные блюда, туристическая выставка, фестиваль национальных культур "Единой семьёй в Барнауле живем" и выставка цветов.

Также в парке в честь 20-го фестиваля национальных культур было высажено дерево дружбы. Молодой дуб в этот день стал символом мира и дружбы между жителями краевой столицы.

Главная площадь краевой столицы – площадь Сахарова – в этот День города стала сосредоточием спорта. Здесь провели баскетбольные турниры, фестиваль ГТО, соревнования по шахматам и скалолазанию.

Добавим, что в день праздника в столицу с рабочим визитом приехал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он посетил несколько лечебных учреждений, посмотрел на стройку нового здания 14-й поликлиники. Чиновник также провёл встречу с губернатором Виктором Томенко и поучаствовал в награждении медработников.

Приезд Михаила Мурашко должен был состояться в пятницу, 10 сентября, но из-за похорон министра МЧС Евгения Зиничева визит был отложен.

Такой день.