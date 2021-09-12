Мурашко заявил, что только половина призывников в России нормально развиты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Барнаул заявил, что только половина молодых людей достаточно развиты к призывному возрасту. Об этом он рассказал журналистам во время пресс-конференции.
"Сегодня при проведении диспансеризации детей и подростков мы видим, что только по 2,5% детей необходимо введение специальных программ по физической подготовке. Все остальные могут посещать общие физкультурные занятия, не ограничивая свою активность. Но когда мы видим достижения призывного возраста у мальчиков, к сожалению, только 51% достигают того физического развития, которое соответствует их возрасту", – сказал министр.
По словам Мурашко, такие данные указывают на необходимость пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи.
Комментарии
Со слов Мурашки получается Томенка, Бессарабов, Прокопьев... и прочие уклонисты-депутаты недоразвитые ???
Со слов Мурашки получается Томенка, Бессарабов, Прокопьев... и прочие уклонисты-депутаты недоразвитые ???
суровая правда жизни
мурашка на мем похож
знаете, я тоже в какой-то мере специалист
Ну да, ну да, все дело в пропаганде
Фотка отпад. Министр нахмурил брови и наш губер с таким страхом смотрит на него
Спортлото-82...Сан Саныч Мурашко...
Окейно
Так они в смартфонах сидят, и даже ходят по улице, уткнувши нос в телефон. Вместо того, чтобы играть в подвижные игры, бегать, гонять футбольный мяч...
Так нам и нужны уроды.
А чему дивляться, если магазины завалены технической пальмой, другими трансжирами и всякого рода канцерогенной китайской химией в красивой упаковке?
После наложения контрсанкций на ненавистное население фрукты и овощи взлетели в цене в разы и стали абсолютному большинству населения просто-напросто недоступны.
Чтобы дети развивались с ними надо заниматься и шуоле и родителям. А почему министра здравоохранения заботит именно это? Призывник хилый пошёл и некому угловодородину защищать?
Майор Мурашко? Кондрат Филимоныч, приветствует тебя Жеглов. Мы тут с Шараповым подсобили тебе маленько. Ну да, Кирпича взяли.
Разве поколения 1940-90-х годов рождения были в юности развиты лучше?
12.09.2021 10:03
- гость -
и всякого рода канцерогенной китайской химией в красивой упаковке?
И что у нас китайского из продуктов в упаковке?
И даже более того, в других сферах жизни то-же самое: депутаты, полицейские, чиновники все 50/50 развиты, так и живём.
12.09.2021 10:36 Ну как бы да. Сейчас школьники уже слабее своих сверстников своего же пола из 70ых
школьники уже слабее своих сверстников своего же пола из 70ых
А я о чём! Так компьютеров и смартфонов не было. Пацаны на улице бегали. А у теперешних скоро ноги отсохнут за ненадобностью. Останутся руки, чтоб в клаву тыкать.
12.09.2021 10:47
Мадам Останутся руки, чтоб в клаву тыкать.
УЖОС! А как же им род свой продолжать, если ещё и импотентами-онанистами растут. Клаву смогут только руками тыкать.
12.09.2021 10:47
Мадам
А у теперешних скоро ноги отсохнут за ненадобностью. Останутся руки, чтоб в клаву тыкать.
Пусть у Марии Прусаковой учатся бегать.
И что у нас китайского из продуктов в упаковке?
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Практически все эмульгаторы, эмуляторы, консерванты, концентраты и порошки типа "сухого молока" оттуда.
Вот только очень большой вопрос, из чего они сделаны.
Хотя и так понятно, что из канцерогенной химии.
12.09.2021 11:41
- гость -
порошки типа "сухого молока" оттуда.
Порошок типа сухого молока всегда шёл из Беларуси. Эмульгаторы и консерванты, пока у нас не научились делать, из Европы.
Что ещё у нас китайского из продуктов, кроме помидор зимой?
Порошок типа сухого молока всегда шёл из Беларуси. Эмульгаторы и консерванты, пока у нас не научились делать, из Европы.
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Смешно!
Реально всё идёт из Китая, причём контрабандой через ТОРы на ДВ и через никак не охраняемую границу с Казахстаном.
Практически всё пиво, весь алкоголь, включая "элитарные" и "фирменные" из китайских концентратов.
Все сигареты - из травы, соломы, навоза и мышиных какашек с добавлением китайских синтетических отдушек и пропиток.
У нас только упаковку "под фирму" печатают. И то на китайских печатных станках.
11.54
Чулок, но насков. Яблок, но помидорОВ
Между прочим, историки отмечают, что очень похожая ситуация с недокормом призывников была в царской России не за долго до 1917 года! Но там вообще получалось так что молодой человек первый раз пробовал мясо только в армии...
12.09.2021 12:04
- гость -
Реально всё идёт из Китая
Очередной бред. Где хоть один факт? Если бы вы попробовали покурить китайские сиги или китайский алкоголь, вы бы так не говорили.
Всё с точностью до наоборот. Сухое молоко и сыворотку наоборот Россия поставляет в Китай. Экспорт молочной продукции из РФ в Китай вырос в сравнении с 2020 годом на 53 % в физическом выражении.
12.09.2021 12:19
- гость -
Просто тогда было честнее. Мяса нет и нет. Вообще нет. А сейчас вроде бы везде вокруг мясо, в мантах, в чебуреках, в пельменях, в хинкалях, в зразах, в котлетах, в наггетсах, в сосисках, в сардельках, в шпикачках, в колбасах, в фаршированных блинчиках, но им не насыщаешься...
Лошадью Ходи - повар?
если это съесть, но не приложить усилий, то это всё уйдёт в унитаз.
я говорил о том что и сегодня не многие могут себе позволить мясное хотябы через день...
а это уже верхи не могут низы не хотят...
12.09.2021 12:37
Лошадью Ходи
Есть и правильные чебуречные,только не скажу где, а то налетят голодные.
А пельмени уже давно делают из курятины, хотя вроде есть простая технология, которая была в пельменной на пл.Советов.
Мясо без специй много съесть невозможно. Абсолютно невкусно и будет только тяжесть в желудке вплоть до тошноты.
Другой вопрос, что сейчас под мясом в сосисках понимается соя с пальмой и куча китайской химии "со вкусом мяса" вроде той, которая идёт в пакетиках с лапшой быстрого приготовления.
А насыщенния нет оттого, что с прочей химией обильно сыпятся стимуляторы аппетита.
Всё это напрочь уже к сорока годам убивает печень, а уже к пятидесяти провоцирует массовую смертность.
12.09.2021 12:41
- гость -
что и сегодня не многие могут себе позволить мясное хотябы через день...
Кто не может, кто набрал дорогих тачек и айфонов последней модели на кредиты?
Соседка, обычная пенсионерка, постоянно стряпает то беляши то еще что-нибудь. Ещё соседей ходит угощает.
кто набрал дорогих тачек и айфонов последней модели, те своих сыновей стараются отмазать от армии, они не в статистике
кто набрал дорогих тачек и айфонов последней модели в кредит, тому не на что сыновей отмазывать, кредиты надо платить
Надо не пропагандой заниматься, а улучшать жизнь народа. Только этим никто не хочет заниматься, да и не умеет.
Кто это такой, вообще? Агент СБУ? Искатели хохлов под кроватью, поясните пожалуйста!
у народа денег должно быть на еду,одежду,отдых=достаточно=тем более если человеки работают хоть где==== а пока...власть сама живёт всласть.
А кто правил все это время, что достигли таких результатов?
Это к тому, а кто виноват во всем этом?
Это к тому, а кто виноват во всем этом?
Частично возможно и прогресс в этом виноват. Сорок тысяч лет назад мужики физически были сильней, надо было за мамонтом бегать
12.09.2021 12:41
- гость -
Смотрика голодающие. По две машины в семье стоят. Голодных обмороков не видно , зато возле магазинов машины грузят тележками полными всякой фигни.
Пособия на детей такие что мамашки одинокие работать не идут .
И только кучка бездельников с амика все время жалится.
15:15гость Сорок тысяч лет назад мужики физически были сильней, надо было за мамонтом бегать
Уж не хотите ли нас туда вернуть?
15:34- гость - только кучка бездельников с амика все время жалится.
Тут некий Министр здравоохранения России Михаил Мурашко жалится о здоровье призывников. Неужели и его в бездельники записали?
12.09.2021 15:40
- гость -
Министр про занятия спортом говорит. Это немного другое, не диванное.