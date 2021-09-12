Мурашко заявил, что только половина призывников в России нормально развиты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Барнаул заявил, что только половина молодых людей достаточно развиты к призывному возрасту. Об этом он рассказал журналистам во время пресс-конференции.

"Сегодня при проведении диспансеризации детей и подростков мы видим, что только по 2,5% детей необходимо введение специальных программ по физической подготовке. Все остальные могут посещать общие физкультурные занятия, не ограничивая свою активность. Но когда мы видим достижения призывного возраста у мальчиков, к сожалению, только 51% достигают того физического развития, которое соответствует их возрасту", – сказал министр.

По словам Мурашко, такие данные указывают на необходимость пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи.