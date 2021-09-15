Музыка с душой. В Барнауле пройдет гала-концерт бардовской песни

Гала-концерт юбилейного десятого международного Фестиваля свободного творчества и бардовской песни "Манжерок – под занавес лета" пройдёт в барнаульской филармонии 16 сентября 2021 года. На выступление приглашают всех любителей бардовского творчества.

Впервые на этой сцене своим творчеством поделятся авторы и исполнители не только Алтайского края, но и из других регионов России и зарубежья. Организаторы пригласили сильнейших авторитетов жанра: вы сможете услышать лауреатов, дипломантов, почётных гостей многих известных песенных форумов.

Так, краевую столицу посетят Екатерина Романова (Челябинск), Сергей Соловьёв (Абакан), дуэт "Секрет Мао" – Надежда Коваленко и Александр Никифоров (Новосибирск), Алла Радзивилова (Кемерово), Павел Евграфов, Александр Касперский, Наталья Мальцева (Томск), Роман Лукьянов (Кольцово), Александр Жданов (Артыбаш), фольклорный ансамбль "Ярманка" Марины Вялковой.

Из местных артистов выступят Борис Бергер, Владимир Башев, Зинур Миналиев, Роман Рудыка, Евгений Трофимов, Ксения Расторгуева, Екатерина Динекина, Юлия Изюмцева, Павел Ладыгин, Аркадий Тайчер, трио "РИД", этногруппа "Рунара", ривер-группа "Весло и каска".

Приобрести билеты можно в кассах филармонии или на сайте.

Фестиваль свободного творчества и бардовской песни "Манжерок – под занавес лета"

Дата: 16 сентября 2021 года, четверг.

Начало в 19:00.

Место проведения: государственная филармония Алтайского края,

г. Барнаул, ул. Ползунова, 35.

Касса: 8(3852) 500-520