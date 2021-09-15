Алтайкрайстат предлагает заработать во время переписи населения

Алтайкрайстат приглашает жителей региона принять участие во Всероссийской переписи населения в качестве переписчиков или контролёров. За время работы переписчики получат по 18 тысяч рублей, контролёры – по 20 тысяч, сообщает официальный сайт Барнаула.

В процедуре примут участие около 360 тысяч переписчиков, из них пять тысяч – в Алтайском крае. Поучаствовать может любой совершеннолетний. Переписчики будут работать с 15 октября по 14 ноября 2021 года, контролёры – с 29 сентября по 25 ноября.

Перед обходом квартир переписчики пройдут курс, на котором их обучат общаться с населением. Каждому активисту для работы будет предоставлен переписной участок, на котором проживает от 350 до 550 человек. Чтобы стать переписчиком, необходимо заполнить анкету, размещённую на сайте Алтайкрайстата в разделе "Как стать переписчиком", и направить её на официальный e-mail Алтайкрайстата. Также можно обратиться по телефону: (3852) 200-477, доп. 1063.