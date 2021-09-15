Нацпроект "Безопасные качественные дороги" в Барнауле выполнен почти на 90%

Общий объём выполненных работ по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Барнауле в 2021 году составляет порядка 90%. Как сообщает пресс-центр мэрии, на четырёх участках работы уже завершены, а ещё 13 находятся в высокой степени готовности.

В числе завершённых объектов – улицы Парфёнова и Горнолыжная. После реконструкции открыт мост через реку Власиха по улице Мамонтова, новая дорога появилась в проезде Северном Власихинском в границах от улицы Попова до проспекта Энергетиков.

На остальных 19 объектах работы ведутся, из них 13 находятся в высокой степени готовности. Общий объём выполненных работ составляет порядка 90%. К примеру, основной комплекс работ уже выполнен в микрорайонах Спутник и Авиатор, завершаются работы на крупных магистралях – Павловском и Змеиногорском трактах.

Также в этом году в рамках БКАД будут отремонтированы дороги на улицах Кулагина, Шумакова, Геодезическая, Взлётная, Ползунова, завершится и реконструкция моста через Барнаулку по улице Челюскинцев. Всего в городе отремонтируют почти 28 километров дорожного полотна, а нормативность дорог, которые вошли в нацпроект, вырастет до 73,4%.