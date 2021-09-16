Более тысячи кустарников и 300 деревьев высадят в Барнауле

В Барнауле осенью высадят 1082 кустарника, 219 деревьев высотой более трёх метров и 114 деревьев высотой 1,5 метра. Работы будут вестись во всех районах города, сообщает мэрия.
Так, сирень уже начали высаживать на ул. 280-летия Барнаула и в районе дома № 9 по ул. Чудненко. Со следующей недели кустарник также планируют высадить вдоль трамвайных путей на пр. Ленина от пл. Октября до ул. Пионеров, на ул. Анатолия в границах пр. Социалистического и Красноармейского, а также на ул. Энтузиастов, 17, и на ул. Панфиловцев, 31. Кроме того, на пересечении ул. Взлётной и Сергея Ускова высадят саженцы пузыреплодника, а на Взлётной и Обском бульваре появятся яблони и рябины.
"Также в городе высадят берёзы, липы, тополя, ивы, ель, вяз, ясень и клён. Молодые деревья появятся на проспекте Ленина и Строителей, на Павловском и Змеиногорском трактах, на улицах Георгиева, Молодёжной, Антона Петрова, 8 Марта, Попова, Пролетарская, Солнечная Поляна, Гоголя и вдоль реки Барнаулки по улице Челюскинцев", – перечислили в горадминистрации.
Сроки завершения всех посадочных работ будут зависеть от погоды. Ожидается, что все работы будут выполнены до середины ноября.
Комментарии
Это все улицы. А что насчет дворов?
Это просто золотое дно. Какой смысл их высаживать, если потом никто не ухаживает? Года три назад по проезду С.Власихинскому воткнули прутики-деревья, за лето они все погорели, в живых ни одного не осталось. По отчетности вся "численность" деревьев несомненно прошла, перед начальством и горожанами отчитались, а результат даже не пшик, а отсутствует. Таких примеров наверняка тьма по всему городу. В этом году 300 деревьев посадят - в следующем ноль из них останется. Город "чрезвычайно" озеленяется после всех этих широко освещаемых высадок. Посадить посадят, а потом на цистерну с водой раз в неделю в летний период денег нет. Хоть бы на один листик зелени в городе больше стало за последние годы.
У нас посадили дубки, ивы. Быдлопарковщики за полгода всё выпилили под корень, бамперами. И денег им не жалко.