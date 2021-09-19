Человек погиб при столкновении моторных лодок на Оби в Барнауле

На Оби в Барнауле при столкновении моторных лодок погиб человек. Об этом сообщили в СУ на транспорте СК РФ.
"Предварительно установлено, что вчера, 18 сентября, около 21 часа местного времени на реке Оби, в черте Барнаула, произошло столкновение двух маломерных судов – моторных лодок", – сказано в сообщении.
В результате столкновения один из судоводителей от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажирка 1982 г.р. получила тяжкие телесные повреждения и доставлена в больницу Барнаула.
По данному происшествию возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Комментарии
А я только в эту пятницу, сидя на набережной, думал "Как красиво рассекают на лодках по Оби! Вот бы и мне моторку!"
В ночное время маломерным судам движение запрещено.
одна из лодок точно была Тойота Марк 2.