Человек погиб при столкновении моторных лодок на Оби в Барнауле

На Оби в Барнауле при столкновении моторных лодок погиб человек. Об этом сообщили в СУ на транспорте СК РФ.

"Предварительно установлено, что вчера, 18 сентября, около 21 часа местного времени на реке Оби, в черте Барнаула, произошло столкновение двух маломерных судов – моторных лодок", – сказано в сообщении.

В результате столкновения один из судоводителей от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажирка 1982 г.р. получила тяжкие телесные повреждения и доставлена в больницу Барнаула.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.