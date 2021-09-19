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Человек погиб при столкновении моторных лодок на Оби в Барнауле

, ИА "Амител"
Ещё один получил серьёзные травмы
Фото: СУ на транспорте СК РФ

Фото: СУ на транспорте СК РФ

На Оби в Барнауле при столкновении моторных лодок погиб человек. Об этом сообщили в СУ на транспорте СК РФ.

"Предварительно установлено, что вчера, 18 сентября, около 21 часа местного времени на реке Оби, в черте Барнаула, произошло столкновение двух маломерных судов – моторных лодок", – сказано в сообщении.

В результате столкновения один из судоводителей от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажирка 1982 г.р. получила тяжкие телесные повреждения и доставлена в больницу Барнаула.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.09.2021 16:39
Виктор

А я только в эту пятницу, сидя на набережной, думал "Как красиво рассекают на лодках по Оби! Вот бы и мне моторку!"

19.09.2021 18:39
Владимир

В ночное время маломерным судам движение запрещено.

19.09.2021 18:47
Владимир

одна из лодок точно была Тойота Марк 2.

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