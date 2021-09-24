Дорожники завершили укладку асфальта на Павловском тракте в Барнауле

В Барнауле дорожники завершили укладку асфальта на Павловском тракте. Работы проходили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", их стоимость превысила 185 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что подрядчик полностью уложил асфальт не только на проезжей части, но и на тротуарах, велодорожках, в местах примыкания и съездов, а также привёл в порядок малый Павловский тракт, парковки и остановки.

До конца недели рабочие завершат устройство швов на мосту, а чуть позже доделают участок в районе дома по ул. Малахова, 119, где пока что прокладывают теплосети. Также дорожники устанавливают знаки и новые светофоры на участках пересечения Павловского тракта с ул. Георгиева и Бабуркина, а вскоре нанесут разметку на тротуарах и велодорожках с обеих сторон тракта.

"В результате на участке Павловского тракта от ул. Сельскохозяйственной до ул. Георгиева протяжённостью 2,3 км было уложено 64 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части, ещё 40 тысяч – на парковках и примыканиях и ещё порядка 30 тысяч квадратных метров – на тротуарах", – говорится в сообщении.