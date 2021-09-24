Плата за наём муниципального жилья вырастет в Барнауле

В Барнауле с 1 января 2022 года вырастет плата за наём муниципального жилья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Координационным советом по ценообразованию принято решение о том, что с 1 января 2022 года размер платы составит от 10,44 до 15,66 руб. за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц в зависимости от качества, благоустройства помещения, месторасположения дома", – сказано в сообщении.

В мэрии отметили, что на оплату за наём распространяются компенсации, предусмотренные действующим законодательством.

Консультацию по вопросам начисления платы за наём можно получить у специалистов комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула по телефону 37-05-22.