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Новости

Новая тенденция. В Барнауле собственники массово продают и сдают квартиры в новостройках

, ИА "Амител"
Сейчас от сдачи недвижимости можно получить максимальный доход
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

На рынке недвижимости Барнаула в сентябре появилась новая тенденция – собственники начинают продавать и сдавать всё больше квартир в новостройках, недавно введённых в эксплуатацию, сообщает "Толк".

Эти инвесторы покупали квартиры, когда дом ещё не был построен. Сейчас они решили получить от недвижимости максимальный доход. 

"Мы видим, что в последнее время такие объекты выходят на рынок всё чаще. Среди них есть варианты как с ремонтом, так и под отделку. Квартир в сданных ЖК уже давно нет в продаже у застройщиков, поэтому их быстро скупают у частных лиц", – рассказывает президент Союза риелторов Барнаула и Алтайского края Лариса Мельситова.

Как отмечает эксперт, есть ещё две причины повышенного спроса – возможность мгновенно заселиться и современные коммуникации и благоустройство. Также вмешались сезонные факторы: наплыв студентов и приход фермеров, которые продали урожай и готовы потратить выручку на недвижимость. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

27.09.2021 09:42
- гость -

Приход фермеров, которые продали урожай и готовы потратить выручку на недвижимость.

Очень сомневаюсь,чтобы количество фермеров,покупающих квартиры в Барнауле, каким-то образом повлияло на эту тенденцию)))

27.09.2021 10:10
- гость -

Фермеры в этом году на коне. И урожай хороший, и закупочные цены высокие

27.09.2021 10:35
Гость

27.09.2021 10:10
- гость -
Сразу видно,не фермер.

27.09.2021 10:36
Потёмкин

Президенты Союза меняются а мантра о фермерах остаётся лет 10 уже.

27.09.2021 10:50
1

Количество фермеров с каждым годом всё меньше в Алтайском крае, а количество ежегодно покупаемых ими квартир всё больше. Аналитики, чего-нибудь новенькое придумали бы. Раньше они покупали, по рассказам, квартиры для своих детей, потом когда дети кончились, начали покупать квартиры просто так, каждый год!!!

27.09.2021 10:56
Гость

27.09.2021 10:50
1
Перефразируя, в адрес риелторов: "Жрать захочешь-не так раскорячишься!"

27.09.2021 11:02
Брембо

Пузырь то сдувается, московские цены с барнаульскими зарплатами. Ню-ню )

27.09.2021 11:09
Гость

27.09.2021 11:02
Брембо
Продаёшь хатку в Москве? Так вывесь в Барнауле объявление-быстро купят.

27.09.2021 11:17
- гость -

Продают люди, набравшие ипотек под котлован. Первая волна пошла тех, кто решил немного подзаработать и погасить ипотеку. Интересно, как у них пригорит, когда в итоге не смогут продать, так как таких умников море? Ведь льготная ипотека была, народ затарился сам. А следом вторая волна пойдет, немного позже, тех, кто взял льготную ипотеку, но элементарно не рассчитал своих сил, а платить то нечем.

27.09.2021 11:18
Брембо

Не в москве, а в подмосковье. Не продаю, а покупаю

27.09.2021 11:25
- гость -

27.09.2021 11:17 +1! Заработают на них риэлторы на продаже с дисконтом. Люди зафиксируют свой убыток. Возможно больше не полезут в бетон.

27.09.2021 11:25
Гость

27.09.2021 11:18
Брембо
В подбарнаулье тоже цены не высокие.

27.09.2021 12:41
- гость -

Знакомая в кредит покупала однушку с нуля. Пока построили расплатилась. Продала в убыток себе.

27.09.2021 12:46
- гость -

27.09.2021 12:41
- гость -
Знакомая в кредит покупала однушку с нуля. Пока построили расплатилась. Продала в убыток себе.

Надо очень постараться, чтобы так произошло

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