Новая тенденция. В Барнауле собственники массово продают и сдают квартиры в новостройках

На рынке недвижимости Барнаула в сентябре появилась новая тенденция – собственники начинают продавать и сдавать всё больше квартир в новостройках, недавно введённых в эксплуатацию, сообщает "Толк".

Эти инвесторы покупали квартиры, когда дом ещё не был построен. Сейчас они решили получить от недвижимости максимальный доход.

"Мы видим, что в последнее время такие объекты выходят на рынок всё чаще. Среди них есть варианты как с ремонтом, так и под отделку. Квартир в сданных ЖК уже давно нет в продаже у застройщиков, поэтому их быстро скупают у частных лиц", – рассказывает президент Союза риелторов Барнаула и Алтайского края Лариса Мельситова.

Как отмечает эксперт, есть ещё две причины повышенного спроса – возможность мгновенно заселиться и современные коммуникации и благоустройство. Также вмешались сезонные факторы: наплыв студентов и приход фермеров, которые продали урожай и готовы потратить выручку на недвижимость.