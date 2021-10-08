Спектакль, который завораживает. "Снежное шоу Славы Полунина" приедет в Барнаул

Легендарное "Снежное шоу Славы Полунина" посетит Барнаул осенью 2021 года. Представление будет проходить с 13 по 17 октября 2021 года на сцене Дворца культуры города Барнаула. Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу.

Некоторые критики до сих пор не могут определиться, что такое "Снежное шоу" – цирковая клоунада, художественный перформанс или сказка, одинаково интересная и познавательная как для детей, так и для взрослых. Вячеслав Полунин придумал его ещё в 1993 году, и с тех пор шоу колесит по всему миру, завоёвывая любовь публики.

Клоуны Полунина – волшебники, превращающие оконные занавески в парус, а детскую кроватку в красивый большой корабль, на котором можно плыть за мечтой. Они трогательны и смешны, их мир соткан из детских фантазий.

В шоу каждый найдёт что-то своё. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым желтым человечком в лохматых красных тапочках и повторять вслед за ним: "Асисяй…" А у кого-то будут наворачиваться слезы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве вселенной.

Любовь, словно паутина, окутает каждого в зале и заставит радоваться до слез, встанет комком в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек "нежного" снега, взорвется восторгом в финале, не даст забыть и ещё долго будет будоражить странными чудесными воспоминаниями... Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары полетят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова станут детьми, а дети с наслаждением и азартом будут лепить из бумажного снега снежки, не желая уходить.

Возможно, секрет успеха кроется в том, что и актёры, и сам Полунин в каждый свой выход на сцену играют так, будто это происходит впервые. Их главная цель – согреть сердца людей своей "снежной нежностью".

Сейчас билеты можно купить на сайте шоу slavasnowshow.ru, а скоро и в кассах Дворца культуры города Барнаула. Узнать подробности можно с 09:00 до 20:00 по телефону: 8-800-777-5047. Наличие билета для ребёнка обязательно.

В роли жёлтого клоуна Роберт Саральп, Олег Луговской.

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