Adidas запретили в РФ — следом могут пойти Nike, Reebok, Puma
Это может повлиять на ассортимент спортивной одежды и обуви в российских магазинах
13 февраля 2026, 18:01, ИА Амител
В России прекращена продажа продукции Adidas, включая параллельный импорт. По информации Mash, Росаккредитация аннулировала десять сертификатов на оригинальные товары — одежду и обувь.
Под угрозой запрета могут оказаться и другие иностранные бренды, такие как Nike, Reebok, Puma и другие. Компания Adidas ушла с российского рынка в 2022 году после начала СВО. Позже ее продукция ввозилась в страну нелегально, в частности, из Казахстана, где оформлялись сертификаты соответствия для таможни. Однако возникли проблемы из-за большого количества поддельных документов.
«Первым пострадал магазин "Ламода". При проверке очередной поставки Московская таможня потребовала оригиналы сертификатов и протоколы исследований, которых не оказалось. В результате таможня обратилась в Росаккредитацию с просьбой приостановить действие документов на товары. Как выяснилось, иностранные бренды использовали сертификаты, полученные в странах ЕАЭС, для обхода санкций, но не все документы были оформлены законно», — сообщается в Telegram-канале.
За использование поддельных сертификатов магазины могут быть оштрафованы, их продукция конфискована, а деятельность приостановлена. Продавцы на маркетплейсах также могут столкнуться с аналогичными санкциями, включая блокировку на платформе. В случае подделки документов возможно уголовное преследование.
18:05:18 13-02-2026
а там и смартфоны и ТВ и пылесосы и стиральные машины и СМС....
А есть отечественные аналоги ?
18:08:58 13-02-2026
Браво ! Браво ! ...Ураааа !!!!!!
Вьетнамские кеды,вертайтес назад .
Реально уже мы как Северная Корея !
18:18:29 13-02-2026
Гость (18:08:58 13-02-2026) Браво ! Браво ! ...Ураааа !!!!!! Вьетнамские кеды,вертай... ну, есть еще куда "расти"
06:40:37 14-02-2026
Гость (18:08:58 13-02-2026) Браво ! Браво ! ...Ураааа !!!!!! Вьетнамские кеды,вертай... Сейчас половина брендовой обуви отшивается во Вьетнаме.
12:05:57 14-02-2026
Гость (18:08:58 13-02-2026) Браво ! Браво ! ...Ураааа !!!!!! Вьетнамские кеды,вертай... китайское таскай им пофиг куда лепестки и кошек лепить))
18:11:15 13-02-2026
так можно себя вести, когда населения миллионов 300 хотя бы.
и бизнес не выживает, а нормально работает и развивается
18:19:06 13-02-2026
Будет бренд мах, типа ralf, у которых подошва через месяц лопается
18:29:39 13-02-2026
Депутатам всё сложнее работать,запрещать уже почти нечего, всё до них запретили
18:30:33 13-02-2026
А можно подумать, что оригинальные брэнды были, была китайская подделка
19:57:01 13-02-2026
Гость (18:30:33 13-02-2026) А можно подумать, что оригинальные брэнды были, была китайс... Слышь ? умник по брэндам ...Тут волна то идёт что адик уже вне закона -палёный он там или оригинальный.
Заберут сейчас всех кто в адиках . Смешно же ? А вот лет 5 назад ещё верил что так всё пойдёт ?
Не верили даже в ближнем круге.
Так что ....писать нельзя .
10:03:00 15-02-2026
Гость (18:30:33 13-02-2026) А можно подумать, что оригинальные брэнды были, была китайс... Если отшито в Китае, это не значит подделка. Туда перенесены официальные заводы компаний, т.к. затраты на производство в Китае в разы ниже, чем в Европе или где то еще - это просто выгодно экономически. Китай десятилетиями эту политику "рая для инвесторов" вел и благодаря тому, что дал предприятиям всей планеты перенести к ним производства, получил не только прибыль, но и опыт и технологии и стал самой передовой страной в мире. Мы тоже так могли, но наш девиз и традиционная скрепа: "...можно..., а зачем?"
18:32:15 13-02-2026
Там по-ходу какое-то огромное колесо как в поле чудес и разные слова из нашей жизни написаны. А на стрелке написано запретить и они его там каждый день раскручивают
18:45:14 13-02-2026
Ну раз железный занавес вешают, то пусть тогда и квартиры раздают, как в СССР
19:00:34 13-02-2026
Гость (18:45:14 13-02-2026) Ну раз железный занавес вешают, то пусть тогда и квартиры ра... А еще гаражи и стоянки возле подъездов. Ну а чего бы не размечтаться то?
19:13:59 13-02-2026
Гость (19:00:34 13-02-2026) А еще гаражи и стоянки возле подъездов. Ну а чего бы не разм... Ну тогда и в колхозы на картошку посылают вместо учёбы и распределяют после ВУЗов в другой конец страны, оторвав от родителей в 20 лет и на субботниках вкалывать и на демонстрации ходить и политинформации в 7.45 слушать тупые и собрания комсомольские профсоюзные, партком, завком, слёты пионеров, октябрята и проч.лабуда
19:22:49 13-02-2026
Гость (19:13:59 13-02-2026) оторвав от родителей в 20 лет Вы до скольки лет под мамкиной юбкой жить собрались? Квартиры то не дают нахаляву...
P.s. в 20 лет никто ВУЗ не заканчивал, если не был суперумным. Ну а про демонстрации, субботники и прочее вам видимо сосед рассказывал.
01:37:21 14-02-2026
Гость (19:13:59 13-02-2026) Ну тогда и в колхозы на картошку посылают вместо учёб... Сейчас зато кайф. Айкос в зубы,энергетик в руку,партак на тело,ничего слушать не надо
19:13:28 13-02-2026
Если кому-то принципиально импортная обувь , на рынке представлена отличная белорусская обувь
19:25:41 13-02-2026
Гость (19:13:28 13-02-2026) Если кому-то принципиально импортная обувь , на рынке предст... Самому то не стыдно такое писать,Белоруссия и Россия,если сопоставить по всем ресурсам,так мы должны туда поставлять обувь,а не они нам-стыдобище
19:51:19 13-02-2026
гость (19:25:41 13-02-2026) Самому то не стыдно такое писать,Белоруссия и Россия,если со... А почему тогда для их молочки аж отдельные магазины открываются?)
21:16:25 13-02-2026
Гость (19:51:19 13-02-2026) А почему тогда для их молочки аж отдельные магазины открываю... Проще говоря за державу не обидно,ты из тех у кого не флага,не Родины
19:31:15 13-02-2026
Гость (19:13:28 13-02-2026) Если кому-то принципиально импортная обувь , на рынке предст... А мы теперь выбирать того ? не можем ?
Как и белорусские креветки -знаем эти приколы.
А Северо Корейская обувь нормальная ? н икто не юзал ? А то скоро в приказном порядке будут выдавать по паре на пятилетку .
08:54:13 14-02-2026
Гость (19:31:15 13-02-2026) А мы теперь выбирать того ? не можем ? Как и белорусские... Про северо-корейскую не знаю, но иранские кроссовки - супер! В 90е были куплены на Старом базаре, из натуральной кожи, 5 лет физкультуры в универе, потом ещё служили для любительской игры в футбол. Неубиваемые, дизайн был классический адидасовский, вид и качество отличные. Кто-нибудь начал бы снова завозить иранскую обувь в край.
19:41:47 13-02-2026
Ёклмн, как же без без них то! Ни одной пары за всю свою жизнь (67+), однажды примерил - не понравилось!
20:16:39 13-02-2026
Гость (19:41:47 13-02-2026) Ёклмн, как же без без них то! Ни одной пары за всю свою жизн... Вот и электорат подтянулся.
20:13:35 13-02-2026
Туда им и дорога
20:16:37 13-02-2026
Не ну вещи их если все ровно из Китая так уходите.А вот с Японцких машиш точно не хватает.Китайцы только лет через 10 на этот уровень выйдут. Я не имею виду премиум класс
22:13:40 13-02-2026
Оригинал не имеет сертификатов, неужели кто-то верит в то что бренд который ушёл с нашего рынка начнёт для нас писать сертификаты, это мы тут может любые сертификаты написать и любую подделку зарегистрировать в честном знаке, но народ верит в то, что он покупает оригинал по цене китайской подделки.
01:35:48 14-02-2026
К ногтю все эти паразитические плейсы с контрафактом
06:50:51 14-02-2026
Кто тебе сказал, что продукция контрафактная? Продукция оригинальная. Нет сертификата местного. Есть сертификат, например Казахстана. В чем проблема?