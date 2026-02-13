Adidas запретили в РФ — следом могут пойти Nike, Reebok, Puma

Это может повлиять на ассортимент спортивной одежды и обуви в российских магазинах

13 февраля 2026, 18:01, ИА Амител

Кроссовки, бренд / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

В России прекращена продажа продукции Adidas, включая параллельный импорт. По информации Mash, Росаккредитация аннулировала десять сертификатов на оригинальные товары — одежду и обувь.

Под угрозой запрета могут оказаться и другие иностранные бренды, такие как Nike, Reebok, Puma и другие. Компания Adidas ушла с российского рынка в 2022 году после начала СВО. Позже ее продукция ввозилась в страну нелегально, в частности, из Казахстана, где оформлялись сертификаты соответствия для таможни. Однако возникли проблемы из-за большого количества поддельных документов.

«Первым пострадал магазин "Ламода". При проверке очередной поставки Московская таможня потребовала оригиналы сертификатов и протоколы исследований, которых не оказалось. В результате таможня обратилась в Росаккредитацию с просьбой приостановить действие документов на товары. Как выяснилось, иностранные бренды использовали сертификаты, полученные в странах ЕАЭС, для обхода санкций, но не все документы были оформлены законно», — сообщается в Telegram-канале.

За использование поддельных сертификатов магазины могут быть оштрафованы, их продукция конфискована, а деятельность приостановлена. Продавцы на маркетплейсах также могут столкнуться с аналогичными санкциями, включая блокировку на платформе. В случае подделки документов возможно уголовное преследование.