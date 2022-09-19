Лужа возле набережной. Обь в Барнауле изменила цвет и обмелела до размеров Чумыша

Река Обь в Барнауле возле набережной обмелела так, что можно подобраться к одной из опор Нового моста через реку. Корреспондент amic.ru прогулялась там, где раньше можно было только плавать, и показала, как растут кустарники в том месте, где можно было утонуть.

Обмелевшая Обь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Напомним, ещё в июле вода в Оби упала ниже отметки навигационного уровня — это произошло впервые за 30 лет. Виной всему — засуха в Сибири и недостаточное количество снега в горах Алтая.

Ранее amic.ru показал обмелевшую Барнаулку, где стало видно останки старого моста, «обезвоженный» Затон и инопланетную обстановку на обмелевшем барнаульском пляже.

Кстати, для некоторых барнаульцев купальный сезон пока ещё не закончился, несмотря на середину сентября. А ведь и правда — жарко.

Обмелевшая Обь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина