Барнаульцам предложили заключить брак в святой и необычный для свадеб день
Праздник выпадает на понедельник, когда большая часть органов ЗАГС Алтайского края не работают
29 марта 2024, 10:15, ИА Амител
В барнаульском Дворце бракосочетания для будущих молодоженов открыли запись на регистрацию брака 8 июля 2024 года - в День семьи, любви и верности, сообщает управление юстиции Алтайского края.
Напомним, праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака в православии.
"Праздник выпадает на понедельник, когда большая часть органов ЗАГС Алтайского края не работают. В Год семьи эта дата была открыта для подачи заявлений на регистрацию брака", - рассказали в ведомстве.
В 2023 году праздник отмечали в субботу, в этот день в крае 183 пары вступили в брак.
13:21:33 29-03-2024
Статистика разводов этих браков будет точно такой же. И хватит приписывать святость всему что нипопадя.
14:53:50 29-03-2024
Надо заключать браки 1 апреля... День Дурака всё-таки, всё логично.