Барнаульцам предложили заключить брак в святой и необычный для свадеб день

Праздник выпадает на понедельник, когда большая часть органов ЗАГС Алтайского края не работают

29 марта 2024, 10:15, ИА Амител

Молодожены держатся за руки / Фото: unsplash.com

В барнаульском Дворце бракосочетания для будущих молодоженов открыли запись на регистрацию брака 8 июля 2024 года - в День семьи, любви и верности, сообщает управление юстиции Алтайского края.

Напомним, праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака в православии.

"Праздник выпадает на понедельник, когда большая часть органов ЗАГС Алтайского края не работают. В Год семьи эта дата была открыта для подачи заявлений на регистрацию брака", - рассказали в ведомстве.

В 2023 году праздник отмечали в субботу, в этот день в крае 183 пары вступили в брак.