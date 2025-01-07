НОВОСТИКультура

Барнаулец продает за 20 тысяч рублей бывший в употреблении автограф Дженнифер Лопес

Объявление появилось на сайте "Авито"

07 января 2025, 18:10, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Давайте потанцуем"
Фото: кадр из фильма "Давайте потанцуем"

Житель Барнаула продает за 20 тысяч рублей портрет с настоящим автографом американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес. Объявление появилось на сайте "Авито". Продавец готов за эти деньги предоставить сертификат подлинности автографа.

Размеры фото, на котором Дженнифер Лопес оставила свою подпись, 21 на 26 сантиметров.

"Haйти информацию o Glоbаl Аuthentics LLC и прoвeрить сертификат подлинности можно самостоятельно на сайте компании", – говорит продавец.

Отметим, еще в Барнауле продают автографы таких знаменитостей, как Валерий Леонтьев, Алексей Смертин, актриса Хелен Пэрриш, певец Александр Розенбаум. Также можно приобрести автограф комика Дмитрия Позова.

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Кино

Комментарии 7

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Гость

18:55:25 07-01-2025

"Бывший в употреблении автограф"... Антересно, это как?..

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Гость

23:35:35 07-01-2025

Гость (18:55:25 07-01-2025) "Бывший в употреблении автограф"... Антересно, это как?.....
Лучше никому не знать, что делали с этой бумажкой...

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Гость

14:56:31 09-01-2025

Гость (18:55:25 07-01-2025) "Бывший в употреблении автограф"... Антересно, это как?..... Со следами использования.

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Костя

19:06:05 07-01-2025

Джей Ло многого стоит

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Гость

13:34:32 08-01-2025

Костя (19:06:05 07-01-2025) Джей Ло многого стоит... 20 тыщ за б\у, вам много?

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Гость

12:26:37 08-01-2025

А раньше на отуманеном стекле писали заветные вензели...

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гость

15:37:30 08-01-2025

А лопес-это кто? И с каких пор Смертин стал знаменитостью?

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