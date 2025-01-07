Барнаулец продает за 20 тысяч рублей бывший в употреблении автограф Дженнифер Лопес

Объявление появилось на сайте "Авито"

07 января 2025, 18:10, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Давайте потанцуем"

Житель Барнаула продает за 20 тысяч рублей портрет с настоящим автографом американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес. Объявление появилось на сайте "Авито". Продавец готов за эти деньги предоставить сертификат подлинности автографа.

Размеры фото, на котором Дженнифер Лопес оставила свою подпись, 21 на 26 сантиметров.

"Haйти информацию o Glоbаl Аuthentics LLC и прoвeрить сертификат подлинности можно самостоятельно на сайте компании", – говорит продавец.

Отметим, еще в Барнауле продают автографы таких знаменитостей, как Валерий Леонтьев, Алексей Смертин, актриса Хелен Пэрриш, певец Александр Розенбаум. Также можно приобрести автограф комика Дмитрия Позова.