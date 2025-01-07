Барнаулец продает за 20 тысяч рублей бывший в употреблении автограф Дженнифер Лопес
Объявление появилось на сайте "Авито"
07 января 2025, 18:10, ИА Амител
Житель Барнаула продает за 20 тысяч рублей портрет с настоящим автографом американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес. Объявление появилось на сайте "Авито". Продавец готов за эти деньги предоставить сертификат подлинности автографа.
Размеры фото, на котором Дженнифер Лопес оставила свою подпись, 21 на 26 сантиметров.
"Haйти информацию o Glоbаl Аuthentics LLC и прoвeрить сертификат подлинности можно самостоятельно на сайте компании", – говорит продавец.
Отметим, еще в Барнауле продают автографы таких знаменитостей, как Валерий Леонтьев, Алексей Смертин, актриса Хелен Пэрриш, певец Александр Розенбаум. Также можно приобрести автограф комика Дмитрия Позова.
18:55:25 07-01-2025
"Бывший в употреблении автограф"... Антересно, это как?..
23:35:35 07-01-2025
Гость (18:55:25 07-01-2025) "Бывший в употреблении автограф"... Антересно, это как?.....
Лучше никому не знать, что делали с этой бумажкой...
14:56:31 09-01-2025
Гость (18:55:25 07-01-2025) "Бывший в употреблении автограф"... Антересно, это как?..... Со следами использования.
19:06:05 07-01-2025
Джей Ло многого стоит
13:34:32 08-01-2025
Костя (19:06:05 07-01-2025) Джей Ло многого стоит... 20 тыщ за б\у, вам много?
12:26:37 08-01-2025
А раньше на отуманеном стекле писали заветные вензели...
15:37:30 08-01-2025
А лопес-это кто? И с каких пор Смертин стал знаменитостью?