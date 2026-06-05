Артемий Лебедев предложил не сносить аварийный дом с "табачным дизайном" в Барнауле

По его мнению, там нужно проводить экскурсии

05 июня 2026, 15:02, ИА Амител

"Табачный" подъезд в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев предложил не сносить аварийный дом в Барнауле, подъезд которого оклеен пачками сигарет, а водить туда экскурсии. Об этом он рассказал в своем видеоблоге.

Напомним, табачный дизайн находится в двухэтажном кирпичном доме — этот старый дом официально признан аварийным и в обозримом будущем пойдет под снос. Корреспондент amic.ru там побывал, чтобы все это великолепие не растворилось в истории.

"Табачный" подъезд Барнаула / Фото: amic.ru

«Сделано с огромным вкусом. Очень классно, очень замечательно. Я бы на месте властей города не сносил бы этот дом — а он идет под снос, — а просто водил бы туда экскурсии. Настолько это красиво», — прокомментировал в своем блоге Артемий.

Также он упомянул, что в СМИ оценили стоимость инсталляции в 1 млн рублей.