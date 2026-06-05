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Артемий Лебедев предложил не сносить аварийный дом с "табачным дизайном" в Барнауле

По его мнению, там нужно проводить экскурсии

05 июня 2026, 15:02, ИА Амител

"Табачный" подъезд в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
"Табачный" подъезд в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев предложил не сносить аварийный дом в Барнауле, подъезд которого оклеен пачками сигарет, а водить туда экскурсии. Об этом он рассказал в своем видеоблоге.

Напомним, табачный дизайн находится в двухэтажном кирпичном доме — этот старый дом официально признан аварийным и в обозримом будущем пойдет под снос. Корреспондент amic.ru там побывал, чтобы все это великолепие не растворилось в истории.

"Табачный" подъезд Барнаула / Фото: amic.ru

«Сделано с огромным вкусом. Очень классно, очень замечательно. Я бы на месте властей города не сносил бы этот дом — а он идет под снос, — а просто водил бы туда экскурсии. Настолько это красиво», — прокомментировал в своем блоге Артемий.

Также он упомянул, что в СМИ оценили стоимость инсталляции в 1 млн рублей.

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НОВОСТИОбщество
Барнаул недвижимость
       

Комментарии 12

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Шинник

15:13:52 05-06-2026

я хз кто это делал ... но чуваку - респект и уважуха !!!
Во-первых.
Надо собрать такое количество пачек.
Во-вторых.
это всё наклеить на стену....

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@

15:35:43 05-06-2026

Шинник (15:13:52 05-06-2026) я хз кто это делал ... но чуваку - респект и уважуха !!!...
А потом тупо и бездарно снести в угоду очередному толстосуму-"девелоперу". Занавес (

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Гость

15:40:24 05-06-2026

Да какая то пошлость. Пусть Лебедев туда переезжает. Да и вы забыли сказать, что это все нужно было еще и выкурить.

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Дед

15:52:30 05-06-2026

Никто не понял очередной стёб Лебедева

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Гость

17:50:07 05-06-2026

дизайн - отвратительная мерзость. неужели никто еще не поджог

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гость

18:37:06 05-06-2026

Это он еще лебедей поди не видел из покрышек))

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Гость

21:50:02 05-06-2026

реклама рака легких и инвалидов по рождению. ужасссный китч и позор фу

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гость

21:50:47 05-06-2026

даже дистанционно чувствуется отвратительный запах этого места. Но курильщикам понравится.

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Вежливый Человек

23:24:34 05-06-2026

Есть и иные мнения. Тёма своеобразный вкус имеет.

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Гость

00:55:54 06-06-2026

Жутька.

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Элен без ребят

13:25:31 06-06-2026

а где это?

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Гость

00:37:47 07-06-2026

Давным-давно бросил курить и не тянет конечно же, но эти пачки всколыхнули ностальгию...

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