Артемий Лебедев предложил не сносить аварийный дом с "табачным дизайном" в Барнауле
По его мнению, там нужно проводить экскурсии
05 июня 2026, 15:02, ИА Амител
Российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев предложил не сносить аварийный дом в Барнауле, подъезд которого оклеен пачками сигарет, а водить туда экскурсии. Об этом он рассказал в своем видеоблоге.
Напомним, табачный дизайн находится в двухэтажном кирпичном доме — этот старый дом официально признан аварийным и в обозримом будущем пойдет под снос. Корреспондент amic.ru там побывал, чтобы все это великолепие не растворилось в истории.
«Сделано с огромным вкусом. Очень классно, очень замечательно. Я бы на месте властей города не сносил бы этот дом — а он идет под снос, — а просто водил бы туда экскурсии. Настолько это красиво», — прокомментировал в своем блоге Артемий.
Также он упомянул, что в СМИ оценили стоимость инсталляции в 1 млн рублей.
15:13:52 05-06-2026
я хз кто это делал ... но чуваку - респект и уважуха !!!
Во-первых.
Надо собрать такое количество пачек.
Во-вторых.
это всё наклеить на стену....
15:35:43 05-06-2026
Шинник (15:13:52 05-06-2026) я хз кто это делал ... но чуваку - респект и уважуха !!!...
А потом тупо и бездарно снести в угоду очередному толстосуму-"девелоперу". Занавес (
15:40:24 05-06-2026
Да какая то пошлость. Пусть Лебедев туда переезжает. Да и вы забыли сказать, что это все нужно было еще и выкурить.
15:52:30 05-06-2026
Никто не понял очередной стёб Лебедева
17:50:07 05-06-2026
дизайн - отвратительная мерзость. неужели никто еще не поджог
18:37:06 05-06-2026
Это он еще лебедей поди не видел из покрышек))
21:50:02 05-06-2026
реклама рака легких и инвалидов по рождению. ужасссный китч и позор фу
21:50:47 05-06-2026
даже дистанционно чувствуется отвратительный запах этого места. Но курильщикам понравится.
23:24:34 05-06-2026
Есть и иные мнения. Тёма своеобразный вкус имеет.
00:55:54 06-06-2026
Жутька.
13:25:31 06-06-2026
а где это?
00:37:47 07-06-2026
Давным-давно бросил курить и не тянет конечно же, но эти пачки всколыхнули ностальгию...