Алтайским заключённым помогут стать успешными предпринимателями

Региональный фонд «Мой бизнес» и адаптационный центр для бывших осуждённых «Рубикон» провели в Барнауле необычное мероприятие.

В исправительной колонии № 3 УФСИН России по Алтайскому краю осуждённых обучили азам предпринимательства.

Так называемая мастерская «Бизнес с нуля» была рассчитана на тех людей, у которых скоро заканчивается срок отбывания наказания. Им бизнес-коучи рассказали, с чего можно начать своё дело, делились идеями, учили составлять бизнес-план, просчитывать расходы и риски, о законных путях поиска финансирования и о том, как продвигать свой бренд.

Организаторы уверяют, что подобных встреч для осуждённых прежде не проводили ни в Алтайском крае, ни в других регионах нашей страны.

Идея мастер-класса возникла от того, что людей с судимостью неохотно берут на работу. И возможность начать своё дело для бывших заключённых — часто единственный достойный вариант заработка и адаптации к нормальной жизни.

Редакция Business FM пообщалась с бизнес-тренером и по совместительству председателем комиссии Общественной палаты Алтайского края по развитию некоммерческого сектора, поддержке НКО и взаимодействию со СМИ Денисом Матисом.

«Мы в качестве эксперимента решили прийти и прямо здесь начать обращать их внимание, что есть возможность уже сейчас задуматься, чем вы будете заниматься после выхода. Прелесть в том, что варианты, которые осуждённые предложили в группе, все реализуемы. То, что можно брать и завтра начинать делать», — подчеркнул Денис Матис.

Подробнее об этом можно прослушать в аудиофайле.