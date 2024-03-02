Человек пострадал при пожаре в гаражном боксе в Барнауле

Также серьезно поврежден грузовой автомобиль

02 марта 2024, 11:45, ИА Амител

Пожар на улице Германа Титова / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Мужчина пострадал при пожаре в гаражном боксе на улице Германа Титова в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.

На месте работали 36 огнеборцев, которые эвакуировали из опасной зоны два грузовика, пламя потушили на площади около 20 "квадратов".

"От огня серьезно пострадал грузовой автомобиль... [Также] на пожаре травмирован мужчина, получил отравление продуктами горения", – рассказали в МЧС.

Самая вероятная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем.