Главу Первомайского района отправили под домашний арест на два месяца
Руководителю муниципалитета вменяют превышение должностных полномочий
01 августа 2025, 17:00, ИА Амител
Глава Первомайского района Юлия Фролова / Фото: altai-ter.er.ru
Главу Первомайского района Юлию Фролову отправили под домашний арест до 24 сентября, сообщает "Банкфакс".
«По информации источника, руководителю муниципалитета вменяют превышение должностных полномочий», - отмечает издание.
Напомним, Фролову задержали 29 июля. Причины пока неизвестны.
Предположительно, Фролова превысила должностные полномочия во время приемки "умной" спортивной площадки на школьном стадионе в селе Первомайское. Объект с большим количеством дефектов ввели в эксплуатацию в 2023 году, после все пообещали исправить, однако особо ничего не изменилось.
17:10:28 01-08-2025
У нас мэр построил автобусный павильон четыре квадратных метров всем ветрам на встречу, почти за полмиллиона, до сих пор свободно резвится.
17:14:41 01-08-2025
А нарезка участков в лесу рассказихи? А новые поселки без соответствующей дорожной развязки, элементарно нет съездов на поворот и разгонных полос на выезд?!? Зимой и так самая аварийная трасса, так теперь ещё и на пол-литре аварии будут. Въезд и выезд сделали под пригорком непросматривается ! Перегрузили дорогу больше некуда!
17:58:06 01-08-2025
Что бы было при Иосифе Виссарионовиче? 🤔
18:56:01 01-08-2025
Зря выпустили
Она щас Шайкину научит , как деньги тырить..
Через дырку, в заборе будут общаться.
21:41:38 01-08-2025
Первомайский р-он это еще та клоака, там если капнуть чуть поглубже можно и всех председателей сельсовета пересадить, благоустройства ноль все деньги тупо разворовываются.
07:19:13 02-08-2025
Гость (21:41:38 01-08-2025) Первомайский р-он это еще та клоака, там если капнуть чуть ... вот уж неправда. мы за свою Елену в Санниково горой встанем.
12:50:11 02-08-2025
житель Санниково (07:19:13 02-08-2025) вот уж неправда. мы за свою Елену в Санниково горой встанем... За Фургала одни такие уже вставали...
02:34:16 03-08-2025
житель Санниково (07:19:13 02-08-2025) вот уж неправда. мы за свою Елену в Санниково горой встанем... Сколько 5 чел, или родни много 10 наберется вставальщиков??
19:30:42 04-08-2025
Гость (18:56:01 01-08-2025) Зря выпустилиОна щас Шайкину научит , как деньги тырить.... По своему опыту судите?😏
19:45:22 04-08-2025
За правду (19:30:42 04-08-2025) По своему опыту судите?😏... Она замом была должна и так знать, теперь ошибки главное учесть)))