Главу Первомайского района отправили под домашний арест на два месяца

Руководителю муниципалитета вменяют превышение должностных полномочий

01 августа 2025, 17:00, ИА Амител

Глава Первомайского района Юлия Фролова / Фото: altai-ter.er.ru

Главу Первомайского района Юлию Фролову отправили под домашний арест до 24 сентября, сообщает "Банкфакс".

«По информации источника, руководителю муниципалитета вменяют превышение должностных полномочий», - отмечает издание.

Напомним, Фролову задержали 29 июля. Причины пока неизвестны.

Предположительно, Фролова превысила должностные полномочия во время приемки "умной" спортивной площадки на школьном стадионе в селе Первомайское. Объект с большим количеством дефектов ввели в эксплуатацию в 2023 году, после все пообещали исправить, однако особо ничего не изменилось.