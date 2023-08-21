До +26 градусов. О погоде в Алтайском крае 21 августа

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

21 августа 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +21 до +26 градусов ожидается в Алтайском крае днем 21 августа. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +21 до +23 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с.