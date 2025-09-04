Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 4 сентября

Воздух прогреется до +21 градуса

04 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +16 до +21 градуса ожидается в Алтайском крае днем 4 сентября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы.

В утренние часы местами туман. Ветер западный, 7–12 м/с.

В Барнауле от +17 до +19 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 7–12 м/с.