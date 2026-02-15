В России посчитали стоимость блинов на Масленицу

За основу для расчета взяли классический рецепт блинов

15 февраля 2026, 07:26, ИА Амител

По данным ассоциации "Руспродсоюз", опубликованным РИА Новости, за год заметно уменьшилась стоимость приготовления блинов на семью из четырех человек.

Если ранее она составляла 120,7 рубля, то теперь снизилась до 113,9 рубля — падение составило 6%.

В сообщении ассоциации поясняется, что расчет проводился на основе классического рецепта блинов. Для приготовления порции необходимы следующие ингредиенты: пшеничная мука — 130 граммов, молоко — 300 миллилитров, яйца — три штуки, сахар — 30 граммов, а также сливочное масло — 40 граммов.

Эксперты "Руспродсоюза" отмечают, что главным фактором, повлиявшим на снижение итоговой стоимости, стало удешевление яиц и сливочного масла.

Ранее эндокринолог перечислила начинки для блинов, которые вредят здоровью. В антирейтинг специалиста попали сгущенное молоко, варенье и джемы.