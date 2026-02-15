В России посчитали стоимость блинов на Масленицу
За основу для расчета взяли классический рецепт блинов
15 февраля 2026, 07:26, ИА Амител
По данным ассоциации "Руспродсоюз", опубликованным РИА Новости, за год заметно уменьшилась стоимость приготовления блинов на семью из четырех человек.
Если ранее она составляла 120,7 рубля, то теперь снизилась до 113,9 рубля — падение составило 6%.
В сообщении ассоциации поясняется, что расчет проводился на основе классического рецепта блинов. Для приготовления порции необходимы следующие ингредиенты: пшеничная мука — 130 граммов, молоко — 300 миллилитров, яйца — три штуки, сахар — 30 граммов, а также сливочное масло — 40 граммов.
Эксперты "Руспродсоюза" отмечают, что главным фактором, повлиявшим на снижение итоговой стоимости, стало удешевление яиц и сливочного масла.
Ранее эндокринолог перечислила начинки для блинов, которые вредят здоровью. В антирейтинг специалиста попали сгущенное молоко, варенье и джемы.
07:31:34 15-02-2026
Хоть бы из поллитра молока считали
07:59:33 15-02-2026
Подорожали. Изза роста стоимости электоичества и газа процентов на 20...
08:57:30 15-02-2026
как мы рады, теперь знаем стоимость одного блина, а дальше умножаем на аппетиты семьи и смело идем закупать продукты....вот так и живем..
09:52:48 15-02-2026
300 мл молока - стакан, сколько блинов получится по одному для члена семьи?
10:49:04 15-02-2026
Гость (09:52:48 15-02-2026) 300 мл молока - стакан, сколько блинов получится по одному д... стакан молока и яйца.... это не блины. это омлет какой-то
09:53:05 15-02-2026
только считать и умеют
10:59:46 15-02-2026
Пиво дорожат-вот бяда пичаль.
Чё мне эти блины ?
12:19:39 15-02-2026
А у нас блины-оладушки с красной икоркой свеженькой. Вкусно!!!
19:03:08 15-02-2026
Musik (12:19:39 15-02-2026) А у нас блины-оладушки с красной икоркой свеженькой. Вкусно!... Фу! Буржуй. - "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй"
08:55:18 16-02-2026
Недавно проходила информация ,что стоимость приготовления блина составила 149 руб.С чего бы это стало дешевле,если на всё цены подняли?
11:22:54 16-02-2026
Афиноген (08:55:18 16-02-2026) Недавно проходила информация ,что стоимость приготовления бл... Повсекакий (акакий) сосипатырыч - статейку то прочитай!
12:34:25 16-02-2026
Гость (11:22:54 16-02-2026) Повсекакий (акакий) сосипатырыч - статейку то прочитай!... А чё это ты такой заинтересованный?Приплачивают что ли?