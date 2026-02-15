В России посчитали стоимость блинов на Масленицу

За основу для расчета взяли классический рецепт блинов

15 февраля 2026, 07:26, ИА Амител

Масленица / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
По данным ассоциации "Руспродсоюз", опубликованным РИА Новости, за год заметно уменьшилась стоимость приготовления блинов на семью из четырех человек.

Если ранее она составляла 120,7 рубля, то теперь снизилась до 113,9 рубля — падение составило 6%.

В сообщении ассоциации поясняется, что расчет проводился на основе классического рецепта блинов. Для приготовления порции необходимы следующие ингредиенты: пшеничная мука — 130 граммов, молоко — 300 миллилитров, яйца — три штуки, сахар — 30 граммов, а также сливочное масло — 40 граммов.

Эксперты "Руспродсоюза" отмечают, что главным фактором, повлиявшим на снижение итоговой стоимости, стало удешевление яиц и сливочного масла.

Ранее эндокринолог перечислила начинки для блинов, которые вредят здоровью. В антирейтинг специалиста попали сгущенное молоко, варенье и джемы.

Блины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В преддверии масленичной недели диетологи назвали безопасную норму блинов

Снизить нагрузку на организм можно и за счет более легкого рецепта
НОВОСТИЗдоровье

праздники здоровое питание
Читайте также в сюжете: Масленица

Гость

07:31:34 15-02-2026

Хоть бы из поллитра молока считали

Гость

07:59:33 15-02-2026

Подорожали. Изза роста стоимости электоичества и газа процентов на 20...

бабуля

08:57:30 15-02-2026

как мы рады, теперь знаем стоимость одного блина, а дальше умножаем на аппетиты семьи и смело идем закупать продукты....вот так и живем..

Гость

09:52:48 15-02-2026

300 мл молока - стакан, сколько блинов получится по одному для члена семьи?

Гость

10:49:04 15-02-2026

Гость (09:52:48 15-02-2026) 300 мл молока - стакан, сколько блинов получится по одному д... стакан молока и яйца.... это не блины. это омлет какой-то

Гость

09:53:05 15-02-2026

только считать и умеют

Гость

10:59:46 15-02-2026

Пиво дорожат-вот бяда пичаль.
Чё мне эти блины ?

Musik

12:19:39 15-02-2026

А у нас блины-оладушки с красной икоркой свеженькой. Вкусно!!!

Гость

19:03:08 15-02-2026

Musik (12:19:39 15-02-2026) А у нас блины-оладушки с красной икоркой свеженькой. Вкусно!... Фу! Буржуй. - "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй"

Афиноген

08:55:18 16-02-2026

Недавно проходила информация ,что стоимость приготовления блина составила 149 руб.С чего бы это стало дешевле,если на всё цены подняли?

Гость

11:22:54 16-02-2026

Афиноген (08:55:18 16-02-2026) Недавно проходила информация ,что стоимость приготовления бл... Повсекакий (акакий) сосипатырыч - статейку то прочитай!

Акакий

12:34:25 16-02-2026

Гость (11:22:54 16-02-2026) Повсекакий (акакий) сосипатырыч - статейку то прочитай!... А чё это ты такой заинтересованный?Приплачивают что ли?

