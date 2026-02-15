Сход снега с крыши хоккейного корта привел к гибели ребенка в ХМАО

Еще один ребенок получил тяжелые травмы

15 февраля 2026, 12:06, ИА Амител

В Ханты-Мансийском автономном округе в городском поселении Лянтори вечером 14 февраля произошла трагедия у крытого хоккейного корта — пятерых детей завалило снегом, сошедшим с крыши здания. В результате происшествия погиб 12-летний подросток, еще один ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

О случившемся сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, троих детей после инцидента доставили домой, медицинская помощь им не потребовалась. Один ребенок пострадал, еще один погиб. Руководитель района выразил соболезнования семье погибшего и пообещал родителям пострадавших оказать психологическую помощь.

Как уточнили в Следственном управлении СКР по ХМАО, снег сошел с крыши спортивного объекта в тот момент, когда дети проходили рядом. От полученных травм 12-летний подросток скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ ("Халатность, по неосторожности повлекшая смерть человека").

По информации Telegram-канала Shot со ссылкой на очевидцев, дети часто приходили к этому хоккейному корту. Трое несовершеннолетних смогли самостоятельно выбраться из-под снега. Один из пострадавших — шестиклассник — пережил клиническую смерть и скончался. Еще у одного ребенка диагностированы переломы ноги и бедра, он находится в реанимации.

Обстоятельства произошедшего и действия ответственных лиц продолжают устанавливать следственные органы.

Ранее сообщалось, что ледяная глыба разбила переднюю часть иномарки на улице Партизанской в Барнауле.