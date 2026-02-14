На "Госуслугах" предложили запустить сервис для знакомств

Платформа должна стать не просто площадкой для знакомств, но и многофункциональным центром поддержки семьи, считает член ОП

14 февраля 2026, 12:58, ИА Амител

Знакомства в Сети / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с предложением создать на базе портала "Госуслуги" специализированный сервис для знакомств, нацеленный на формирование семейных союзов. Об этом он сообщил РИА Новости.

Рыбальченко считает оптимальным вариантом разработку отдельного информационного ресурса в рамках "Госуслуг" под названием "Семья".

«Я думаю, что лучше всего, если бы сервис для знакомств с целью создания семьи был создан на специальном информационном ресурсе при портале госуслуг "Семья"», — пояснил он.

По замыслу эксперта, платформа должна стать не просто площадкой для знакомств, но и многофункциональным центром поддержки семьи. Помимо инструментов для поиска партнера и создания семейных союзов, в том числе для участников СВО, на ресурсе могли бы появиться сервисы медиации семейных конфликтов.

«На таком ресурсе должны быть созданы инструменты по медиации семейных конфликтов, инструменты для создания семьи, в том числе для участников СВО. Как эти процедуры будут осуществляться, сказать пока сложно», — отметил Рыбальченко.

Инициатива, как подчеркнул Рыбальченко, опирается на запросы молодежи, ориентированной на создание семьи. Особую роль в развитии проекта он предложил отвести женам участников специальной военной операции:

«Мне кажется, что в модерации могли бы принять участие и жены участников СВО, потому что они знают, с какими проблемами сталкиваются ребята, вернувшиеся из зоны боевых действий, какие психологические проблемы, как нужно выстраивать отношения».

Эксперт полагает, что такой подход позволит обеспечить более взвешенное формирование семейных союзов и при необходимости предоставлять пользователям консультационную и психологическую поддержку.

Предложения по созданию сервиса, по словам Рыбальченко, были озвучены представителями Комитета семей воинов Отечества и соответствуют поручениям президента, данным по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

