На "Госуслугах" предложили запустить сервис для знакомств

Платформа должна стать не просто площадкой для знакомств, но и многофункциональным центром поддержки семьи, считает член ОП

14 февраля 2026, 12:58, ИА Амител

Знакомства в Сети / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с предложением создать на базе портала "Госуслуги" специализированный сервис для знакомств, нацеленный на формирование семейных союзов. Об этом он сообщил РИА Новости.

Рыбальченко считает оптимальным вариантом разработку отдельного информационного ресурса в рамках "Госуслуг" под названием "Семья".

«Я думаю, что лучше всего, если бы сервис для знакомств с целью создания семьи был создан на специальном информационном ресурсе при портале госуслуг "Семья"», — пояснил он.

По замыслу эксперта, платформа должна стать не просто площадкой для знакомств, но и многофункциональным центром поддержки семьи. Помимо инструментов для поиска партнера и создания семейных союзов, в том числе для участников СВО, на ресурсе могли бы появиться сервисы медиации семейных конфликтов. 

«На таком ресурсе должны быть созданы инструменты по медиации семейных конфликтов, инструменты для создания семьи, в том числе для участников СВО. Как эти процедуры будут осуществляться, сказать пока сложно», — отметил Рыбальченко.

Инициатива, как подчеркнул Рыбальченко, опирается на запросы молодежи, ориентированной на создание семьи. Особую роль в развитии проекта он предложил отвести женам участников специальной военной операции: 

«Мне кажется, что в модерации могли бы принять участие и жены участников СВО, потому что они знают, с какими проблемами сталкиваются ребята, вернувшиеся из зоны боевых действий, какие психологические проблемы, как нужно выстраивать отношения».

Эксперт полагает, что такой подход позволит обеспечить более взвешенное формирование семейных союзов и при необходимости предоставлять пользователям консультационную и психологическую поддержку.

Предложения по созданию сервиса, по словам Рыбальченко, были озвучены представителями Комитета семей воинов Отечества и соответствуют поручениям президента, данным по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Ранее сообщалось, что специальный сервис по отслеживанию платных подписок может появиться на "Госуслугах". Авторы идеи уверены, что это поможет россиянам отслеживать и вовремя отказываться от ненужных сервисов.

Комментарии 11

Гость

13:11:56 14-02-2026

Какой бред!

ДМВ

13:17:11 14-02-2026

"Привет, как долго я тебя ждала, я- Наташа, сейчас я отправлю тебе код"

Гость

16:47:19 14-02-2026

ДМВ (13:17:11 14-02-2026) "Привет, как долго я тебя ждала, я- Наташа, сейчас я отправл...
...перехода на безопасный счёт, где нужно хранить свои деньги.

Иванна

13:22:39 14-02-2026

Лучше бы запустили услугу, чтобы талон к окулисту можно было взять на этих услугах.

Антон Е

13:25:27 14-02-2026

Хоть что то хорошее.

Гость

13:27:11 14-02-2026

С указанием размеров всего.

Гость

13:56:23 14-02-2026

даже это под контроль загнать-как кролики в клетках...

Гость

18:57:48 14-02-2026

Мамба под контролем тов. майора ...ну ну))))

Капитан

20:33:18 14-02-2026

Гость (18:57:48 14-02-2026) Мамба под контролем тов. майора ...ну ну))))... Ваши однополые связи никого не интересуют.

гость

19:58:15 14-02-2026

конечно, нужна такая платформа
чтобы без мошенничества
со временем можно создать

Гость

09:56:50 15-02-2026

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко - он кто? Естьв Алтайском крае с таким же званием общественник - 0

